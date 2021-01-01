«Гастролер» з фальшивими документами хотів «порішати» з волинськими поліцейськими
Сьогодні, 15:40
Жителя Дніпропетровщини підозрюють у вчиненні низки правопорушень на Волині - в підробленні офіційного документа, його використанні, а також у пропозиції надання неправомірної вигоди працівникам поліції.
Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури Волині.
Досудове розслідування встановило, що у червні 2018 року молодик купив собі підроблене посвідчення водія.
Це посвідчення уночі 20 червня 2021 року у Ковелі він пред’явив працівникам поліції, які зупинили його авто за Порушення правил дорожнього руху. Аби залагодити із поліцейськими питання щодо не притягнення до відповідальності за вчиненні правопорушення, чоловік ще намагався надати правоохоронцям неправомірну вигоду в розмірі 200 польських злотих.
У кримінальному провадженні триває досудове розслідування.
Фото - ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури Волині.
Досудове розслідування встановило, що у червні 2018 року молодик купив собі підроблене посвідчення водія.
Це посвідчення уночі 20 червня 2021 року у Ковелі він пред’явив працівникам поліції, які зупинили його авто за Порушення правил дорожнього руху. Аби залагодити із поліцейськими питання щодо не притягнення до відповідальності за вчиненні правопорушення, чоловік ще намагався надати правоохоронцям неправомірну вигоду в розмірі 200 польських злотих.
У кримінальному провадженні триває досудове розслідування.
Фото - ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
«Гастролер» з фальшивими документами хотів «порішати» з волинськими поліцейськими
Сьогодні, 15:40
Поширював у соцмережах порно: волинянина взяли під варту
Сьогодні, 15:32
На Одещині чоловік через помсту розкопав могилу
Сьогодні, 15:14