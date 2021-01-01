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«Гастролер» з липовими документами хотів «порішати» з волинськими поліцейськими

«Гастролер» з липовими документами хотів «порішати» з волинськими поліцейськими
Жителя Дніпропетровщини підозрюють у вчиненні низки правопорушень на Волині - в підробленні офіційного документа, його використанні, а також у пропозиції надання неправомірної вигоди працівникам поліції.

Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури Волині.

Досудове розслідування встановило, що у червні 2018 року молодик купив собі підроблене посвідчення водія.

Це посвідчення уночі 20 червня 2021 року у Ковелі він пред’явив працівникам поліції, які зупинили його авто за Порушення правил дорожнього руху. Аби залагодити із поліцейськими питання щодо не притягнення до відповідальності за вчиненні правопорушення, чоловік ще намагався надати правоохоронцям неправомірну вигоду в розмірі 200 польських злотих.

У кримінальному провадженні триває досудове розслідування.

Фото - ілюстративне

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Теги: Ковель, суд, підозра, гастролер
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