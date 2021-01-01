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На Камінь-Каширщині під час рейду виявили авто з «лівою» пилопродукцією

На Камінь-Каширщині під час рейду виявили авто з «лівою» пилопродукцією
На околиці с. Лишнівка Камінь-Каширського району вилучили пилопродукцію без документів.

Про це повідомляє Волинське обласне управління лісового та мисливського господарства.

Зазначають, учора, 21 липня, під час рейду працівники державної лісової охорони ДП «Городоцьке ЛГ» помітили автомобіль, який вантажили палетною заготовкою. Під час перевірки виявилося, що будь-які документи на продукцію відсутні.

Факт задокументували. На місці працювала слідчо-оперативна група. Встановлюються обставини.

Пилопродукцію – а це 20,8 куб. м – доставили на зберігання до Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області. Тривають слідчі дії.

Фото - ілюстративне

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Теги: палетна заготовка, Камінь-каширщина, без документів
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