вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Крим відокремили від території України на офіційному сайті Олімпіади-2020

Крим відокремили від території України на офіційному сайті Олімпіади-2020
На офіційному сайті Олімпійських ігор в Токіо, церемонія відкриття яких відбудеться 23 липня, територіальні кордони України відображені без Криму. Його відділили від материкової частини України, пише "Обозреватель".

У правій стороні екрану знаходиться спливаюче вікно під назвою Olympics Cheer Zone. Якщо змінити масштаб карти світу у вкладці Fan Map, то можна побачити кордон, який відгороджує Україну від півострова.
Крим відокремили від території України на офіційному сайті Олімпіади-2020


Нагадаємо, спортсмен із Луцька, вихованець КЗ «СДЮСШОР плавання ЛМР», Максим Ткачук візьме участь у літніх Олімпійських іграх в Токіо.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Олімпіада-2020, Крим, карта, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Реставрація вежі Чорторийських у Луцьку – на завершальній стадії: який вигляд вона має та чим дивуватиме. ФОТО
Небезпечні водойми: де на Волині не можна купатися. ПЕРЕЛІК
У Луцьку – новий головний транспортник, Степанова понизили у посаді
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В Україну експортували морозиво із небезпечною речовиною: волинян попереджають про загрозу
Сьогодні, 17:06
Показали, який вигляд матиме луцька гімназія №4 після ремонту фасаду. ФОТО
Сьогодні, 16:30
Крим відокремили від території України на офіційному сайті Олімпіади-2020
Сьогодні, 16:20
У яких районах на Волині – найкращі показники вакцинації проти туберкульозу
Сьогодні, 16:00
На Камінь-Каширщині під час рейду виявили авто з «лівою» пилопродукцією
Сьогодні, 15:52
Схожі новини
На кінофестивалі в Криму замість пропагандистського кіно увімкнули фільм про українських військових. ВІДЕО На кінофестивалі в Криму замість пропагандистського кіно увімкнули фільм про українських військових. ВІДЕО
25 травень, 23:35
Ще одному російському актору заборонили в'їзд в Україну Ще одному російському актору заборонили в'їзд в Україну
20 листопад, 2020, 04:26
В Чорне море біля Криму впав російський винищувач В Чорне море біля Криму впав російський винищувач
26 березень, 2020, 00:15
Окупанти хочуть стягнути з України кількасот мільярдів доларів за «збитки Криму» Окупанти хочуть стягнути з України кількасот мільярдів доларів за «збитки Криму»
19 лютий, 2020, 01:21
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Сказав, що поїхав до дівчини в Луцьк: із червня розшукують 22-річного хлопця з Тернопільщини
Сьогодні, 17:22
 0
Проти колишнього служителя Феміди волинського суду, який їздив п'яним за кермом, закрили справу
Сьогодні, 17:15
 0
У ЖК «StyleUP» стартував продаж квартир другої черги*
Сьогодні, 17:08
 0
В Україну експортували морозиво із небезпечною речовиною: волинян попереджають про загрозу
Сьогодні, 17:06
 0
Показали, який вигляд матиме луцька гімназія №4 після ремонту фасаду. ФОТО
Сьогодні, 16:30
 0
Медіа
відео
1/8