Крим відокремили від території України на офіційному сайті Олімпіади-2020





У правій стороні екрану знаходиться спливаюче вікно під назвою Olympics Cheer Zone. Якщо змінити масштаб карти світу у вкладці Fan Map, то можна побачити кордон, який відгороджує Україну від півострова.



Нагадаємо, спортсмен із Луцька, вихованець КЗ «СДЮСШОР плавання ЛМР»,

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На офіційному сайті Олімпійських ігор в Токіо, церемонія відкриття яких відбудеться 23 липня, територіальні кордони України відображені без Криму. Його відділили від материкової частини України, пише "Обозреватель" У правій стороні екрану знаходиться спливаюче вікно під назвою Olympics Cheer Zone. Якщо змінити масштаб карти світу у вкладці Fan Map, то можна побачити кордон, який відгороджує Україну від півострова.Нагадаємо, спортсмен із Луцька, вихованець КЗ «СДЮСШОР плавання ЛМР», Максим Ткачук візьме участь у літніх Олімпійських іграх в Токіо.

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