Крим відокремили від території України на офіційному сайті Олімпіади-2020
Сьогодні, 16:20
На офіційному сайті Олімпійських ігор в Токіо, церемонія відкриття яких відбудеться 23 липня, територіальні кордони України відображені без Криму. Його відділили від материкової частини України, пише "Обозреватель".
У правій стороні екрану знаходиться спливаюче вікно під назвою Olympics Cheer Zone. Якщо змінити масштаб карти світу у вкладці Fan Map, то можна побачити кордон, який відгороджує Україну від півострова.
Нагадаємо, спортсмен із Луцька, вихованець КЗ «СДЮСШОР плавання ЛМР», Максим Ткачук візьме участь у літніх Олімпійських іграх в Токіо.
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У правій стороні екрану знаходиться спливаюче вікно під назвою Olympics Cheer Zone. Якщо змінити масштаб карти світу у вкладці Fan Map, то можна побачити кордон, який відгороджує Україну від півострова.
Нагадаємо, спортсмен із Луцька, вихованець КЗ «СДЮСШОР плавання ЛМР», Максим Ткачук візьме участь у літніх Олімпійських іграх в Токіо.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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