Де на Волині будуть відключати світло 23 липня. АДРЕСИ

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 23 липня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Інформацію надали у ПАТ «Волиньобленерго».1. КТП-300 08:00-20:00 - с. Вощатин: ФАП, школа, вул.: Вузька; П.Мельника 6-52, 3-17; І-го Травня.2. КТП-253 09:00-16:00 - с. Хотячів: ФАП, дитсадок, школа, контора, водогін, вул. Карбишева; Мічуріна 3-7, 2-8; Озерна 2-6, 5; Східна 3-7, 2-8.3. ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-16 09:00-16:00 - м. Володимир-Волинський: вул. Кримського; Симоненка 1-11, 2-16; Чайковського; Хасевича 24-64, 33-61.1. КТП-276 09:00-17:00 - с.Квасів: вул. Тарасова.2. ПЛ-0.4КВ Л-1,Л-3б від КТП-35 09:00-17:00 - м.Горохів: вул. Б.Хмельницького, Вишнева, Полянка, Козацька.3. ПЛ-0.4КВ від ЩТП-605 09:00-17:00 - с. Мирне: вул. Миру, Жовтнева.1. ПЛ-10кВ Л04-07 09:30-16:00 - смт.Іваничі: вул. Будівельна, Єрьоміна, Заводська, Лелюкова, Шевченка, Підцерква, Іваничівська школа №2, ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ", РБФ " НЕЗАБУДКА", ДПРЧ-5 ІваничівськеВУЖКГ, ПрАТ "ВФ Україна", ФОП Мазурок М.А., ПрАТ "КИЇВСТАР ", ФОП Просова Т.К., ПП "УНІВЕРСАМ", ФО Костровська В.М.2. ЗТП№2 09:30-16:00 - смт Іваничі: вул. Грушевського, Дорошенко, Дружби, Мічуріна, Незалежності, Пекарська, пр-к Сонячний.3. КТП№240 Л-1 09:30-16:30 - с. Тишковичі: вул.Провулок 6.1. ПЛ-10кВ 59-01 (від оп. №1 до оп. №81) 09:00-12:00 - м. Камінь-Каширський: вул. Комарова, вул. Затишна, пров. Затишний, вул. 1–го Травня, пров. Авторемонтний, вул. Ватутіна, пров. Пушкіна, пров. Поліський, вул. Д. Галицького, АЗС «WOG», Укрпошта (гараж), Укртелеком (гараж, кабельна дільниця), ПП Гноянець В.А. (столярний цех), Теплокамінь, ПП Антонюк О.Л. (автомайстерня), ПП «Спеціал-Сервіс» (центр діагностики автомобілів).2. ПЛ-10кВ 59-01 (від оп. №123 до оп. №153) 12:00-16:00 - м. Камінь-Каширський, вул. Воля, вул. Польова, вул. Шевченка, пров. Шевченка, вул. Набережна, вул. Лесі Українки, вул. Садова, пров. Сапдовий, пл. Культури, вул. Огородня, вул. Неродів, вул. 40-Річчя Перемоги, вул. Фестивальна, вул. Яровиця, пров. Літописний, Відділ культури і туризму, Дитяча бібліотека, Відділ культури і туризму, Топочна дит.бібліотеки, Відділ культури і туризму, Музична школа, Відділ культури і туризму, Музична школа (гараж), Відділ культури і туризму, К-тр "Батьківщина", Відділ освіти, Міжшкіл вироб уч.комбінат, Відділ освіти, Майстерня К-Каширський уч.кобінат, Відділ освіти, Майстерня учкомбінату(осв за судом), Відділ освіти, Приміщення РВНО, Відділ освіти, Котельна РВНО, Прокуратура Волинської області, Прокуратура, Районна Рада, Приміщення (автоінспекція), Державна Судова адміністрація, районний суд, ПВТФ "Фітоцентр", Аптека, Міська Рада, В/о КТП-193, Міська Рада, В/о, КТП-326, ВУЖКГ, Свердл (басейн) КПТ-26, Ярошик Валентина Василівна, М-н «Поляна», Міське споживче товариство, Ринок, Територіальний центр, Служба субсидій, Територіальний центр, Тер.центр, ФОП Шуляр Оксана Петрівна, торговий павільйон, П-ць Сверба Юрій Анатолійович, М-н «Добробут», ФОП Конончук Галина Федорівна, Магазин "Ларчик" (біля ринку), ПП Фірма "НАІС", аптека №3, Церква «Ільїнська»Церква, П-ць Стромелюк Ліда Олекс, М-н «Волошка», П-ць Сверба Світлана Серг, М-н «Будмаркет», П-ць Сверба Світлана Серг, Магазинн «Світ”, П-ць Грицак Анатолій Федор, Магазин «Оптика», К-К Райспоживспілка, контора РСС, К-К Райспоживспілка, Склад "Дружби", К-К Райспоживспілка, Коопунівермаг, П-ць Рябіїк Олена ОлексіївнаМ-н «Смак» КТП-16, П-ць Дмитрук Олекс Микол, Фотостудія-С, П-ць Голянський Ігор Іванович, М-н „Світязь”, П-ць Сельвесюк Сергій Степанов, М-н «Криниця», ФОП Гречковська Ніна Василівна, Магазин Хліб, П-ць Куницький Володимир Рост, Магазин "Квіти", П-ць Куницький Володимир Рост, торговий павільйон, П-ць Сичинський Генадій Пав, Кіоск „Резон”, ТзОВ Волиньтабак, М-н “Світанок”, П-ць Бегаль Тетяна Григорівна, кіоск «Руслан», П-ць Марчук Неля ЛеонідМагаз. «Все для дому, П-ць Ніщик Сергій Анатолійович, Ветаптека, П-ць Бурдило Ольга Олексіївна, Магазин (моб.телеф) СЕНС, П-ць Бурдило Ольга Олексіївна, Маг моб тел, П-ць Придатко Василь Адамович, Магазин "Біг Бен", П-ць Лагода Лідія Григор., фотостудія "Коніка", П-ць Гембік Галина Ів., ларьок Насіння, П-ць Мельник Валентин Ів., Кіоск на зупинці, ПрАТ МТС "Україна", мобільний звязок, П-ць Чирко Тамара Леонід, Кіоск (біля ринку), П-ць Чирко Тамара Леонід., тимч. кіоск (біля пасажу), П-ць Кузьмич Олексан.Михайл, Кіоск "Карандаш", П-ць Деркач Волод.Волод, Кіоск (біля ринку, був кот), П-ць Карпік Віталій Андрійович, Буд. Майданчик, П-ць Конончук Сергій Вікторович, Магазин, П-ць Соловей Ростислав Вячес, Магазин,, П-ць Лифенко Дмитро Петрович, Кіоск Насіння (біля ринку), П-ць Лисов Володимир Вікторович, Магазин "Меблі", П-ць Дмитрук Станіслав Олександрович, Магазин "Нова-хата", П-ць Мисік Ганна Леонідівна, Ресторан “Заставя”, П-ць Шадура Іван Степанович, Хлібний кіоск №3, МП "Свіпро", Магазин, П-ць Грищук Наталія Василівна, Магазин "Школярик", П-ць Шкрабалюк Руслан Васил, Хлібний кіоск (базар), П-ць Матвійчук Вііктор Миколаєв, Магазин, П-ць Швай Олег Олександрович, Торг. павільйон ювел. вироб, ВК "Пасаж", КТП-377, П-ць Кузьміна Тамара Ананіївна, М-н "Поляна" водочний, П-ць Попович Наталія Петрівна, Буд. майданчик "Пивна", ТзОВ "ЛУЦЬКПРЕСА", Торговий кіоск "Преса", ТзОВ фірма "Волиньфарм", Аптека, П-ць Єндрієвич Георгій Дмитров, торговий павільйон, П-ць Росінчук Сергій Іванович, Торговий павільйон, ФОП Кузьмич Сергій Васильович, Буд. майданчик, ФОП Дудчик Ольга Никифорівна, Торговий павільйон, ФОП Гноянець Олена Констант, Контора, ФОН Сидорук Іван Миколайович, пекарня, ФОП Зрум Лудмила Василівна, Перукарня "Чарівниця", ФОП Вахарик Мирослава Федор, Бар "Каштан", ФОП Вахарик Мирослава Федор, Кафе "Дружба", ФОП Костюк Лідія Іванівна, тимч. кіоск (біля пасажу), Головне управл націон поліції у В.обл., Приміщення, Головне управл націон поліції у В.обл., Гараж, ФОП Придатко Богдан Ігорович, Буд. майданчик торгово-офісного прим, Пугач Інга Сергіївна, Будівля торгівлі.3. ПЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-266 09:00–17:00 - с. Сошичне: вул. Шкільна, вул. Спортивна.1. ПЛ 0,4 кВ від КТП25003 08:30-20:00 - с.Сапогів: вул.Центральна, 1-43, вул.Б.Хмельницького, РГ святих жінок мироносиць УПЦ.2. ПЛ 0,4 кВ від КТП25134 08:30-16:00 - с.Прилуцьке, вул. Соборності.3. ПЛ 0,4 кВ від КТП25368 08:30-17:00 - м.Ківерці: пров. Захисників України.4. КТП25015 10:00-13:00 - с.Клепачів: вул.Молодіжна, буд.1-14а, вул. Радянська,буд. 65-132, ФОП Шапошніков Петро Сергійович.5. КТП-2516 13:00-16:00 - с.Клепачів: вул.Незалежності, ТзОВ "ЗахідБудЕнергоресурс", ФОП Демчук Лариса Олександрівна, Петровський Василь Володимирович, Куротич Олександр Іванович, Долотова Інна Петрівна, СФГ "Дар".1. ПЛ-0,4кВ від ТП №432 09:00-17:00 - м.Ковель: вул..Левицького; вул.Патріарха Мстислава, УКБ та ЖКГ ВК Ковельської міської ради, ФОП Малюта В.Т, ФОП Кравчик Н.В, ФОП Гулюк Н.І, Релігійна громада спасіння християн віри, Євангельської п'ятидесятників, ФОП Костюк М.Ф, ФО Тищук Т.В.2. ПЛ-0,4кВ від ТП №786 (ТП-431) 09:00-17:00 - м.Ковель: вул. Левицького, вул. Панаса Мирного, вул. Шолохова.Вимкнень споживачів не заплановано.1. ТП-455 Ремонтні роботи 09:00-16:00 - Вул. Тиха, Вул. Новочерчицька, Вул. Зарічна, Вул. Микулицька, Вул. Ланова, Вул. Нижній Проїзд.1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-232 09:00-17:00 - с. Озеряни: вул. Незалежності, Лісова, Молодіжна, ФАП, клуб, Полонківське СТ, ДГ «Перемога» (кузня, склад, млин).2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-116 09:30-17:00 - с. Баїв вул. Перемоги, Кленова, Зелена, Набережна, сільрада, клуб, ФАП, церква, Милушівське СТ – магазин, закусочна, ФОП Жучко Т.П. – магазин.3. ПЛ-10 кВ Л-54-02 від ЛР-30 (КТП-41, 99, 252, 306, 386, 389, 516, 586, 601, 612, 646, 672, 698, 774) 09:30-17:00 - с. Гаразджа: вул. Лісова, Вишнева, Гірська, Зоряна, Шкільна, Сонячна, Новоселів, Прилісна, Підгайна, Селекційна, Незалежності, Світла, Чорновола, АЗС „Лукойл”, АЗС „Формула-Ритейл”, ФОП Іващенко С.В., ПП Гаврилюк Ю.Р., Житловий кооперитив „Комфорт”, ПП Понурко А.С., ОК «Лище Діброва», «А-Тера», с. Гаразджа: церква, буд.культури, школа, артсвердловина, ФАП.4. ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-444 10:00-16:00 - с. Одеради: вул. Набережна, Дитячий садочок, ФАП, Школа.1. КТП-438 08:00–18:00 - с. Припять.2. ПЛ-04 КТП-342 08:00–18:00 - смт Шацьк вул. Польова, Вишнева, 1Травня, 8 Березня.3. ПЛ-10 Л-58-03 від ЛР-317 08:00–18:00 - с. Машів: Побут, Школа, магазини.1. ПЛ-10кВ Л-10-06 від ЗТП-79 «Вихід Судче» 10:00-17:00 - с. Судче: Магазини; Поштове відділення; АТС; Школа; Садок; Будинок культури; ФАП.2. КТП-24 10:00-13:00 - с. Дольськ (Частково), ПрАТ «ВФ Україна» станція; СВК «Полісся» бригада;3. ЩТП-329 13:30-15:45 - с. Ветли (Забріддя).1. ПЛ-0,4 кВ від ТП №33312 10:00-17:00 - с. Чорниж, Куликовицьке споживче товариство – магазин; ФОП Новосад Сергій Сергійович – магазин; БСМЗ «МТС».2. ПЛ-10 кВ Л-94-01 10:00-17:00 - с. Старий Чорторийськ, с. Новосілки, с. Комарово, ФОП Шкабура Степан Петрович – кіоск; СВК "Чарторийський" – пилорама, кормоцех, млин, ферма, гараж, свинарник; Товариство з обмеженою відповідальністю "ШУЛИПА" – база; ФОП Засядько Степан Радіонович – кіоск, Церква; каплиця; клуб; ФОП Заболоцький М.А. – кіоск; ФАП; Колківське споживче товариство – магазин, ФОП Кубай А.Т. – пилорама.3. ПЛ-0,4 кВ від ТП №33246 10:00-17:00 - смт Маневичі (частково), ФОП Лучко Сергій Михайлович - магазин.4. ПЛ-0,4 кВ від ТП №33392 10:00-17:00 - смт. Маневичі (частково).1. КТП-146 Л-1 09:00-17:00 - м Нововолинськ: Молодіжна, 20-42, 21-27, 35-39, Козацька, 38-50, 17,19, Весняна, 1-3,2-8, Богуна, 2-16, 1-5, Гірнича 6, Котляревського 7,9.1. КТП№43 10:00-15:00 - смт. Ратне: вул.Б.Хмельницького, СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО АГРОПРОМИСЛОВОМУ БУДІВНИЦТВУ "РАТНЕАГРОБУД", УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ, Фізична особа Олексюк Яків Миколайович, Фізична особа Олексюк Сергій Миколайович.2. ПЛ-10кВ Л17-05 13:20–17:00 - с. Тур, Військова частина 9971, Публічне акціонерне товариство "Ковельмолоко", Фізична особа-підприємець Сінчук Володимир Григорович, Фізична особа-підприємець Прач Анатолій Степанович, Фізична особа-підприємець Бадзюк Алла Яківна, ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВФ УКРАЇНА", ФОП Савчук Тетяна Андріївна, Фізична особа підприємець Берестюк Наталія Миколаївна, Фізична особа Головій Микола Михайлович, Амбулаторія с.Тур.3. КТП№125 Л-1 09:30-17:00 - с. Панасі.4. КТП№14 09:30-16.00 - с. Вужіськ.1. ПЛ-0,4кВ КТП-36027 09:00-17:00 - с. Дмитрівка: вул. Центральна,Садова, Молодіжна, Шевченка, магазин.2. ПЛ-0,4кВ ТП-36401 09:00-17:00 - м. Рожище: вул. Чехова, Шевченка.3. ПЛ-0,4кВ ТП-36056 09:00-17:00 - с. Берегове: вул. Набережна, Ф/Г Куденчук артсвердловина.4. ПЛ-0,4кВ ТП-36407 09:00-17:00 - м. Рожище: вул. К. Шилокадзе, Макаренка, Мостова, Сковороди, Промислова, Кольцова, Лермонтова, Рожищенський НРЦ, магазин МП «Дельта», магазин, церква УГКЦ, контора Вовнянське СТ, маг. Никонюк, маг. Продтоварів, перукарня, чухральня вовни.5. ТП-36235 09:00-17:00 - с. Студині: ФАП, магазин, клуб.6. ПЛ-10кВ Л30-01 09:00-17:00 - с. Копачівка (повністю), с. Башова (повністю), с. Тростянка (повністю), с. Іванчиці (повністю), с. Озденіж (повністю), с. Уляники (повністю), с. Городині (повністю), с. Романів (повінстю).7. ПЛ-0,4кВ ТП-36181 09:00-17:00 - с. Доросині, вул. Громуш, СВК "Батьківщина" корівники.8. ПЛ-10кВ Л18-04 09:00-17:00 - м. Рожище: вул. Курбаса, Привокзальна,32,34. Гранична, Польова, Виговського, Толстого, Шведа, Трудова, м. Рожище ФОП Ніколайчук В.П. цех по переробці м’яса, АЗС»Аветра», ГРП-2, контора, Приватне автотранспортне підприємство "Наін"виробничі приміщення, ФОП Дмитрук П.М.деревообробний цех, МПП "Волинь" столярний цех, паливний склад, ветлікарня, стадіон, ТзОВ "Древпромсервіс"виробничі бази, МПП "Дельта"магазин №2, виробнича база, МПП "Дельта"деревообробний цех, ветлабораторія.9. ПЛ-0,4кВ ТП-36087 09:00-17:00 - м. Рожище: вул. Драгоманова, Січових стрільців, П-ць Ковальчук Ю.О. Торговий кіоск, ФОП Сегеда В.А. Виробнича база, Релігійна громада "Свідки Єгови", Храм Громада ЄХБ, м.Рожище Церква, ПП "Контакт" Виробнича база.10. ПЛ-0,4кВ ТП-36095 09:00-17:00 - м. Рожище: вул. 1Травня, Грушевського, Рожищенське відділення Ощадбанку, ЦНАП, Відділ освіти.11. ТП-36085 09:00-17:00 - м.Рожище: вул.24Серпня, Заньковецької,1-27, вул.Селянська, ФОП Дембіцька І.О., салон ритуальних послуг.12. ПЛ-10 кВ Л69-01 09:00-17:00 - с.Вишеньки (повністю), с.Носачевичі: вул.Тиха, ТзОВ "Волиньтепло". школа,магазин,церкваСадівниче товариство "Веселка".13. ТП-36278 09:00-17:00 - с. Літогоща: вул. І. Франка, Лугова, контора СВК, маг. Мачушинець, школа, майстерня.14. ТП-36440 09:00-17:00 - с. Топільне: вул. Центральна, Волі, магазин, школа, майстерня, кіоск ФОП Вольська Т.15. ТП-36480 09:00-17:00 - м. Рожище: вул. Тичини, с. Кременець: вул. Тиха.16. ТП-36243 09:00-17:00 - м. Рожище: вул. Шевченка.17. ТП-36363 09:00-17:00 - м. Рожище: вул. Шевченка, Незалежності 61, 67, дитяча бібліотека, центр молоді, магазин «Сонечко», магазин.18. ТП-36058 09:00-17:00 - с. Іванівка: вул. Прилісна, Замкова, Молодіжна, Перемоги, Набережна, Миру, магазин Конохович О. Л., клуб.19. ТП-36060 09:00-17:00 - с. Корсині: вул. Соборності, Лісова, Прилісна, магазин Гаврилович, магазин Мачушинець.20. ТП-36296 09:00-17:00 - с. Вітоніж: вул. Першотравнева, Миру, Ветеранів.21. ПЛ-10 кВ Л34-05 09:00-17:00 - с.Доросині (повністю), с.Ворончин: вул.Шкільна, Шевченка, ФАП, овочесховище,пилорама, станція зв’язку, с.Кияж: вул.Набережна, Тиха, молитовний будинок, школа, ППМ, кіоск, ФАП, телятник, пилорама, млин, с.Тристень: вул.Шкільна, Воробйова, Озерна, Шевченка, бригада, ФАП, церква, магазини, контора, клуб, школа.22. ТП-36031 09:00-17:00 - с. Пожарки: вул. Нососелів, Центральна, контора сільської ради, магазин, дитячий садок, школа, ФАП, церква.23. Л34-03 після ЛР-115 09:00-17:00- с.Ясенівка (повністю),с.Вітоніж (повністю).24. ТП-36366 09:00-17:00 - м. Рожище: вул. Гранична.1. КТП-182Л-1 09:00-16:00 - с. Мокре: вул. Незалежності, школа, ФАП, клуб.1. ПЛ-0,4кВ Л-1 КТП-266 10:00-11:30 - смт Турійськ: вул.Горького, Нова, Стрілецька.