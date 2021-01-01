Волинянка в декреті навчилася в’язати дивовижні м'які іграшки. ВІДЕО

Ольга Кальченя власноруч створює унікальні іграшки для своїх дітей, друзів і поціновувачів м’ягких забавлянок. Навчилася це робити п’ять років тому, у декреті.



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Майстриня розповідає: її зацікавила китайська техніка в’язання “амігурумі”. Відома, але ще не така популярна в Україні.



Ольга розповідає: подумати не могла, що у дорослому віці буде в’язати іграшки. У цьому, каже, заслуга родини, адже творчий погляд на життя у всіх.



“Мама вишиває бісером, тато теж багато чого робить руками. Тож це в нас сімейне”, – каже Ольга.



Для того, щоб створити таку іграшку, потрібні нитки для в’язання, гачки, рукодільні ножиці і хороший настрій, запевняє майстриня.



“Настрій - це головне, без настрою нічого не вийде. Будеш розпускати, переробляти і не вийде. Перевірено: якщо себе заставляєш в’язати – виходить сердита іграшка”, – ділиться майстриня.



Оскільки іграшками цими грається переважно малеча, важливо, щоб усі матеріали були натуральними та гіпоалергенними. Найчастіше - це вовна і бамбук.



Іграшки від Ольги Кальчені є уже в сотень людей. В кожну майстриня вкладає працю і душу. Саме тому її виробами граються і малі, і великі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. власноруч створює унікальні іграшки для своїх дітей, друзів і поціновувачів м’ягких забавлянок. Навчилася це робити п’ять років тому, у декреті.Про це йдеться у сюжеті "12 каналу" Майстриня розповідає: її зацікавила китайська техніка в’язання “амігурумі”. Відома, але ще не така популярна в Україні.Ольга розповідає: подумати не могла, що у дорослому віці буде в’язати іграшки. У цьому, каже, заслуга родини, адже творчий погляд на життя у всіх.“Мама вишиває бісером, тато теж багато чого робить руками. Тож це в нас сімейне”, – каже Ольга.Для того, щоб створити таку іграшку, потрібні нитки для в’язання, гачки, рукодільні ножиці і хороший настрій, запевняє майстриня.“Настрій - це головне, без настрою нічого не вийде. Будеш розпускати, переробляти і не вийде. Перевірено: якщо себе заставляєш в’язати – виходить сердита іграшка”, – ділиться майстриня.Оскільки іграшками цими грається переважно малеча, важливо, щоб усі матеріали були натуральними та гіпоалергенними. Найчастіше - це вовна і бамбук.Іграшки від Ольги Кальчені є уже в сотень людей. В кожну майстриня вкладає працю і душу. Саме тому її виробами граються і малі, і великі.

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