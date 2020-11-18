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Чоловік з Волині, який зарубав батька, вбив матір одразу після виходу з тюрми

Чоловік з Волині, який зарубав батька, вбив матір одразу після виходу з тюрми
36-річний вбивця з Волині лише вчора, 21 липня, достроково звільнився з місць позбавлення волі за вбивство батька, а сьогодні побив до смерті матір. Трагедія сталася у Маневичах, інформують у департаменті карного розшуку Нацполіції.

Волинянин відбував покарання за те, що у 2017 році наніс тілесні ушкодженню рідному батькові, від яких той помер.

Вже сьогодні вранці, 22 липня, горе-син зіткнувся у конфлікті з матір’ю, під час якого нещадно бив її дерев’яною палкою по голові, тулубу, ногах та руках. Після того як закінчив наносити удари - витягнув жінку за територію будинку, на стежку, а сам повернувся до житла.
Чоловік з Волині, який зарубав батька, вбив матір одразу після виходу з тюрми


Медики, що прибули на місце події констатували смерть 62-річної жительки.

Зловмисника затримано у порядку статті 208 КПК України, йому вже повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 121 КК України.
Чоловік з Волині, який зарубав батька, вбив матір одразу після виходу з тюрми


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Теги: вбивство, Маневичі
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