Чоловік з Волині, який зарубав батька, вбив матір одразу після виходу з тюрми
Сьогодні, 19:28
36-річний вбивця з Волині лише вчора, 21 липня, достроково звільнився з місць позбавлення волі за вбивство батька, а сьогодні побив до смерті матір. Трагедія сталася у Маневичах, інформують у департаменті карного розшуку Нацполіції.
Волинянин відбував покарання за те, що у 2017 році наніс тілесні ушкодженню рідному батькові, від яких той помер.
Вже сьогодні вранці, 22 липня, горе-син зіткнувся у конфлікті з матір’ю, під час якого нещадно бив її дерев’яною палкою по голові, тулубу, ногах та руках. Після того як закінчив наносити удари - витягнув жінку за територію будинку, на стежку, а сам повернувся до житла.
Медики, що прибули на місце події констатували смерть 62-річної жительки.
Зловмисника затримано у порядку статті 208 КПК України, йому вже повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 121 КК України.
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Волинянин відбував покарання за те, що у 2017 році наніс тілесні ушкодженню рідному батькові, від яких той помер.
Вже сьогодні вранці, 22 липня, горе-син зіткнувся у конфлікті з матір’ю, під час якого нещадно бив її дерев’яною палкою по голові, тулубу, ногах та руках. Після того як закінчив наносити удари - витягнув жінку за територію будинку, на стежку, а сам повернувся до житла.
Медики, що прибули на місце події констатували смерть 62-річної жительки.
Зловмисника затримано у порядку статті 208 КПК України, йому вже повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 121 КК України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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