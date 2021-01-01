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Погода у Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 23 липня

Погода у Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 23 липня
Синоптики прогнозують у Луцьку завтра, 23 липня, мінливу хмарність. Перша половина дня у Луцьку буде ясною, а після обіду з'являться хмари. Без опадів.

Про це йдеться на сайті Sinoptik.

Температруа повітря вночі +18+15 градусів тепла, вдень +22+24 градуси тепла.

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Народний прогноз погоди: 23 липня відзначається день преподобного Антонія Печерського. У минулі часи помітили, якщо в цей день буде глухий грім - до тихого дощу, а якщо грім гучний, можна чекати на зливу. З давніх часів до нас дійшло цінне зауваження для рибалок: якщо грім у пісний день (середа і п'ятниця) - у рибалок буде хороший улов риби.

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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