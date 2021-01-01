Погода у Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 23 липня
Сьогодні, 20:00
Синоптики прогнозують у Луцьку завтра, 23 липня, мінливу хмарність. Перша половина дня у Луцьку буде ясною, а після обіду з'являться хмари. Без опадів.
Про це йдеться на сайті Sinoptik.
Температруа повітря вночі +18+15 градусів тепла, вдень +22+24 градуси тепла.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: В Україну повертається спека: синоптик назвала дату
Народний прогноз погоди: 23 липня відзначається день преподобного Антонія Печерського. У минулі часи помітили, якщо в цей день буде глухий грім - до тихого дощу, а якщо грім гучний, можна чекати на зливу. З давніх часів до нас дійшло цінне зауваження для рибалок: якщо грім у пісний день (середа і п'ятниця) - у рибалок буде хороший улов риби.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться на сайті Sinoptik.
Температруа повітря вночі +18+15 градусів тепла, вдень +22+24 градуси тепла.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: В Україну повертається спека: синоптик назвала дату
Народний прогноз погоди: 23 липня відзначається день преподобного Антонія Печерського. У минулі часи помітили, якщо в цей день буде глухий грім - до тихого дощу, а якщо грім гучний, можна чекати на зливу. З давніх часів до нас дійшло цінне зауваження для рибалок: якщо грім у пісний день (середа і п'ятниця) - у рибалок буде хороший улов риби.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Боратині влаштовують нічний кіноперегляд просто неба
Сьогодні, 20:12
Погода у Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 23 липня
Сьогодні, 20:00
Олика приймає туристів: чим вражає волинський куточок. ВІДЕО
Сьогодні, 19:19