Погода у Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 23 липня

Синоптики прогнозують у Луцьку завтра, 23 липня, мінливу хмарність. Перша половина дня у Луцьку буде ясною, а після обіду з'являться хмари. Без опадів.Про це йдеться на сайті Sinoptik.Температруа повітря вночі +18+15 градусів тепла, вдень +22+24 градуси тепла.Народний прогноз погоди: 23 липня відзначається день преподобного Антонія Печерського. У минулі часи помітили, якщо в цей день буде глухий грім - до тихого дощу, а якщо грім гучний, можна чекати на зливу. З давніх часів до нас дійшло цінне зауваження для рибалок: якщо грім у пісний день (середа і п'ятниця) - у рибалок буде хороший улов риби.