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Суд зобов'язав ДБР відкрити справу проти Зеленського щодо держзради

Суд зобов'язав ДБР відкрити справу проти Зеленського щодо держзради
Шевченківський районний суд Києва зобов'язав Державне бюро розслідувань почати досудове розслідування щодо можливого вчинення Володимиром Зеленським та його оточенням державної зради через зрив операції із затримання членів "ПВК Вагнера". Про це пише Суспільне.

Заяву щодо вчинення злочину Зеленським до ДБР подали колишні нардепи від "Народного фронту" Андрій Тетерук, волинянин Ігор Лапін, а також член політради партії "Демократична сокира" Юрій Гудименко.

Однак правоохоронці не почали досудове розслідування, тому заявники звернулися до суду зі скаргою на бездіяльність ДБР та вимогою змусити відомство почати розслідування.

"Ми будемо розглядати скаргу на бездіяльність слідчого ДБР, яка полягає в тому, що в порядку, передбачено статтею 214, слідчий не вніс відомості до реєстру досудових розслідувань і відповідно не розпочав розслідування", — заявив перед засіданням адвокат позивачів Ігор Волошин.

Скаргу було задоволено у повному обсязі.

"Суддя прийняв рішення зобов'язати ДБР вчинити так, як передбачає українське законодавство, а отже: нащу заяву про вчинення кримінального правопорушення за статтю 112 "державна зрада" зареєструвати і внести в Єдиний реєстр досудових розслідувань", — розповів Тетерук.

Попереднє засідання у справі було відкладене, оскільки на нього не прийшов слідчий ДБР.

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Теги: ДБР, суд, держзрада, Володимир Зеленський
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