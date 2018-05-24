Шахраї створили сайт-двійник ПриватБанку

Олег Серга.



За даними фахівців з кібербезпеки ПриватБанку, вказаний сайт є на 100% шахрайським та використовує посилання на неіснуючі інвестиційні проекти та компанії без їхньої згоди, а також незаконно використовує айдентику банку та інших юридичних осіб.



ПриватБанк попереджає клієнтів та всіх українців про небезпеку контактування з шахраями та участі у таких проектах, та звернувся до відповідних правоохоронних органів із заявою задля припинення діяльності шахраїв.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Служба безпеки попередила українців про нову схему шахрайства, яка використовує зареєстрований невідомими особами у США сайт та незаконно використовує логотип та айдентику банку. Про це повідомив у соціальній мережі "Фейсбук" прес-секретар "Приватбанку"За даними фахівців з кібербезпеки ПриватБанку, вказаний сайт є на 100% шахрайським та використовує посилання на неіснуючі інвестиційні проекти та компанії без їхньої згоди, а також незаконно використовує айдентику банку та інших юридичних осіб.ПриватБанк попереджає клієнтів та всіх українців про небезпеку контактування з шахраями та участі у таких проектах, та звернувся до відповідних правоохоронних органів із заявою задля припинення діяльності шахраїв.

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