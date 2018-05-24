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Шахраї створили сайт-двійник ПриватБанку

Шахраї створили сайт-двійник ПриватБанку
Служба безпеки попередила українців про нову схему шахрайства, яка використовує зареєстрований невідомими особами у США сайт та незаконно використовує логотип та айдентику банку. Про це повідомив у соціальній мережі "Фейсбук" прес-секретар "Приватбанку" Олег Серга.

За даними фахівців з кібербезпеки ПриватБанку, вказаний сайт є на 100% шахрайським та використовує посилання на неіснуючі інвестиційні проекти та компанії без їхньої згоди, а також незаконно використовує айдентику банку та інших юридичних осіб.

ПриватБанк попереджає клієнтів та всіх українців про небезпеку контактування з шахраями та участі у таких проектах, та звернувся до відповідних правоохоронних органів із заявою задля припинення діяльності шахраїв.
Шахраї створили сайт-двійник ПриватБанку
Шахраї створили сайт-двійник ПриватБанку

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Теги: ПриватБанк, шахраї, сайт, обман
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