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Як будують «Парковий квартал» у Ковелі. ВІДЕОЗВІТ ЗА ЛИПЕНЬ 2021*

Як будують «Парковий квартал» у Ковелі. ВІДЕОЗВІТ ЗА ЛИПЕНЬ 2021*
Два під'їзди житлового комплексу «Парковий квартал» у Ковелі вже мають пофарбовані фасади, активно продовжуються внутрішні будівельні роботи. Про це йдеться на сайті Будівельної компанії «Інвестор».

Прокладання електромережі та сантехніки, штукатурка стін, облаштування теплої підлоги, залиття чистової стяжки підлоги - це ті роботи, які уже завершені в перших під'їздах та частково зроблені у 3-4 під'їзді. Також уже облаштували риштування, щоб дофарбувати решту фасаду.

Детальніше про хід виконання робіт розповідає менеджерка відділу продажів Будівельної компанії «Інвестор» Олена Радчук.



Звертаємо вашу увагу, що на першому поверсі нового будинку ЖК «Парковий квартал» є комерційні приміщення під магазини й офіси. Ціна за умови повної оплати – 20 000 грн/м2. Площа комерційного приміщення - 112,71 м2. У кожного є окремі санвузли та відділені кімнати для господарських потреб.

Детальніше про ці та інші пропозиції запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:

+38 067 543 38 36

Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)

м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)

м. Ковель, вул. Глібова, 8 б

Сайт: investor.lutsk.ua

Facebook: investorlutsk

Інстаграм: bud.investor

Youtube: Інвестор

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Теги: "Інвестор", будівельна компанія, Луцьк
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