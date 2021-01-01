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На Ківерцівській у Луцьку паркан обмежує видимість водіям: його обіцяють перенести. ВІДЕО

На Ківерцівській у Луцьку паркан обмежує видимість водіям: його обіцяють перенести. ВІДЕО
Паркан на вулиці Ківерцівській у Луцьку встановили торік для безпеки пішоходів. Натомість конструкція обмежує видимість водіям.

Як розповів Суспільному речник патрульної поліції області Богдан Павлович, на цьому відрізку дороги за останні шість місяців склали 13 протоколів про ДТП.

Ділянку біля мосту патрульні віднесли до місць концентрації дорожньо-транспортних пригод у Луцьку.

Працівники відділу безпеки дорожнього руху ще чотири місяці тому обстежили з'їзд і надіслали лист Луцькому міському голові з проханням удосконалити дорожній рух.

"На цьому перехресті не забезпечено трикутник видимості. При виїзді на вулицю Ківерцівська водії не можуть безперешкодно бачити транспорт, який їде зі сторони м. Ківерці. Їм заважає дорожнє огородження, що може створювати аварійні ситуації", – каже речник волинських патрульних.

Як розповів директор департаменту житлово-комунального господарства Луцька Микола Осіюк, паркан на Ківерцівській перенесуть. Нині проєктанти вивчають ситуацію і вносять зміни в організацію дорожнього руху.

"Перенесемо його на іншу сторону напроти мосту, спуску, щоб люди могли рухатися, а там буде невеликий парканчик, який буде давати візуальну можливість водіям звертати увагу на ліву сторону руху", – пояснює комунальник.

Зі слів директора департаменту ЖКГ Луцька Миколи Осіюка, перенести паркан комунальники планують впродовж трьох тижнів.


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Теги: паркан, Ківерцівська вулиця, Луцьк, видимість, водії
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Коментарі 2
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Постає питання: навіщо робити щоб потім переоблювати(все через одне місце)(як говориться все для людей)
Треба зпитати в проектанта,чому так вийшло,хто робив та погоджував проет,і наказать
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Уже давно провідні архітектори та урбаністи 'вдовблюють' нашим совковим проектантам, що ці паркани не від чого не рятують. Якщо машина несеться на узбіччя то цей паркан їй не перешкода, а навіть наоборот, при ударі ця фігня розлітається у всі сторони.
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