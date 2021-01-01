На Ківерцівській у Луцьку паркан обмежує видимість водіям: його обіцяють перенести. ВІДЕО





Як розповів Богдан Павлович, на цьому відрізку дороги за останні шість місяців склали 13 протоколів про ДТП.



Ділянку біля мосту патрульні віднесли до місць концентрації дорожньо-транспортних пригод у Луцьку.



Працівники відділу безпеки дорожнього руху ще чотири місяці тому обстежили з'їзд і надіслали лист Луцькому міському голові з проханням удосконалити дорожній рух.



"На цьому перехресті не забезпечено трикутник видимості. При виїзді на вулицю Ківерцівська водії не можуть безперешкодно бачити транспорт, який їде зі сторони м. Ківерці. Їм заважає дорожнє огородження, що може створювати аварійні ситуації", – каже речник волинських патрульних.



Як розповів директор департаменту житлово-комунального господарства Луцька Микола Осіюк, паркан на Ківерцівській перенесуть. Нині проєктанти вивчають ситуацію і вносять зміни в організацію дорожнього руху.



"Перенесемо його на іншу сторону напроти мосту, спуску, щоб люди могли рухатися, а там буде невеликий парканчик, який буде давати візуальну можливість водіям звертати увагу на ліву сторону руху", – пояснює комунальник.



Зі слів директора департаменту ЖКГ Луцька Миколи Осіюка, перенести паркан комунальники планують впродовж трьох тижнів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Паркан на вулиці Ківерцівській у Луцьку встановили торік для безпеки пішоходів. Натомість конструкція обмежує видимість водіям.Як розповів Суспільному речник патрульної поліції області, на цьому відрізку дороги за останні шість місяців склали 13 протоколів про ДТП.Ділянку біля мосту патрульні віднесли до місць концентрації дорожньо-транспортних пригод у Луцьку.Працівники відділу безпеки дорожнього руху ще чотири місяці тому обстежили з'їзд і надіслали лист Луцькому міському голові з проханням удосконалити дорожній рух."На цьому перехресті не забезпечено трикутник видимості. При виїзді на вулицю Ківерцівська водії не можуть безперешкодно бачити транспорт, який їде зі сторони м. Ківерці. Їм заважає дорожнє огородження, що може створювати аварійні ситуації", – каже речник волинських патрульних.Як розповів директор департаменту житлово-комунального господарства Луцька, паркан на Ківерцівській перенесуть. Нині проєктанти вивчають ситуацію і вносять зміни в організацію дорожнього руху."Перенесемо його на іншу сторону напроти мосту, спуску, щоб люди могли рухатися, а там буде невеликий парканчик, який буде давати візуальну можливість водіям звертати увагу на ліву сторону руху", – пояснює комунальник.Зі слів директора департаменту ЖКГ Луцька Миколи Осіюка, перенести паркан комунальники планують впродовж трьох тижнів.

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