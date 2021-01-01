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На Волині зросла кількість ДТП: назвали 6 найпоширеніших причин аварій.ВІДЕО

На Волині зросла кількість ДТП: назвали 6 найпоширеніших причин аварій.ВІДЕО
Від початку літа на Волині зросла кількість ДТП. У червні правоохоронці зафіксували 61 аварію із загиблими та травмованими.

Нині розпочали місячник безпеки дорожнього руху, — розповів Суспільному речник патрульної поліції області Богдан Павлович.

Усього від початку року на дорогах області сталося 1490 дорожньо-транспортних автопригод.

Основними причинами аварій Богдан Павлович називає:
- перевищення швидкості,
- порушення правил обгону,
- розмови по телефону за кермом,
- перевезення дітей без автокрісел,
- керування в стані сп’яніння
- порушення ПДР пішоходами й велосипедистами.

Під час місячника безпеки дорожнього руху посилено патрулюватимуть в місцях, де найчастіше трапляються ДТП, — каже речник патрульної поліції Волині Богдан Павлович. З його слів, протягом першого півріччя 2021 року патрульні поліцейські склали майже 9 тисяч адмінматеріалів саме за порушення дотримання швидкісного режиму. Додає: "Майже 90% штрафів порушники-водії сплачують без оскарження у суді".
На Волині зросла кількість ДТП: назвали 6 найпоширеніших причин аварій.ВІДЕО

Сьогодні, 22 липня, екіпаж патрульних вимірював швидкість за допомогою приладу TruCAM на автодорозі Н-22 Устилуг-Луцьк-Рівне, на 101-му кілометрі, що в селі Піддубці. На цій ділянці дороги часто фіксують порушення, — каже патрульний Святослав Рищиковець.

Водійка Ірина Боцяновська тут перевищила швидкість руху. За порушення її притягнули до адмінвідповідальності. Жінка каже: "Задумалась за кермом, з рішенням згідна, сплатить 340 гривень штрафу".
На Волині зросла кількість ДТП: назвали 6 найпоширеніших причин аварій.ВІДЕО

Від 9:00 до 15:00 на цій ділянці дороги патрульний поліцейський Святослав Рищиковець склав 16 адмінматеріалів. Каже: в основному водії перевищують швидкість.

Посилено патрулюватимуть дороги області до 20 серпня, — речник патрульної поліції області Богдан Павлович.

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Теги: ДТП, причини, місячник безпеки руху
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