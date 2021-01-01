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У Ратнівській райлікарні закривають інфекційне відділення

У Ратнівській райлікарні закривають інфекційне відділення
Комунальне некомерційне підприємство «Ратнівська ЦРЛ» повідомляє жителів про тимчасове закриття інфекційного відділення у зв'язку із відсутністю пацієнтів з інфекційною патологією, які потребують стаціонарного лікування.

Про це адміністрація медичного закладу повідомляє на своїй сторінці у Фейсбук.

"Разом з тим, при потребі, групу пацієнтів госпіталізовують у терапевтичне відділення, а при збільшенні хворих – інфекційне відділення відновить свою роботу. Інші відділення райлікарні працюють у звичному режимі і відмови у госпіталізації пацієнтам, які дійсно потребують стаціонарного лікування - немає", — йдеться у повідомленні.

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Теги: Ратнівська райлікарня, інфекційне відділення
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