Повідомили про стан 3-річної дівчинки з Іванич, яка вчора потрапила під колеса буса





Нагадаємо,



На місце аварії приїхали медики “швидкої”. Вони діагностували у дитини забійні садна гомілок та можливий перелом стегна, — розповів завідувач центральної оперативної диспетчерської швидкої Станіслав Лінік. Про це інформує



Дитину спочатку госпіталізували в Іваничівську лікарню, а потім транспортували до обласної дитячої. Перелом стегна підтвердили лікарі цього медзакладу. Нині дівчинка перебуває в травматологічному відділенні, її готують до операції. Про це телефоном розповів медичний директор закладу Ігор Дородних.



Як розповіла інспекторка сектору комунікації Нацполіції Волині Марина Балдич, аварія сталася на вулиці 8-го Березня.

“Водій автомобіля марки Peugeot не помітив дитину на дорозі. Дівчинка раптово вибігла на проїжджу частину”, – говорить інспекторка.



Нині за фактом ДТП правоохоронці внесли відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань за ч. 1 статті 286 ККУ, йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження.



Де у момент аварії перебували батьки дівчинки, зі слів Марини Балдич, наразі невідомо.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Трирічну дитину, яка потрапила в аварію в Іваничах, готують до операції в обласній дитячій лікарні у Луцьку.Нагадаємо, дорожньо-транспортна пригода трапилася 21-го липня на вулиці 8 Березня На місце аварії приїхали медики “швидкої”. Вони діагностували у дитини забійні садна гомілок та можливий перелом стегна, — розповів завідувач центральної оперативної диспетчерської швидкої Станіслав Лінік. Про це інформує Суспільне. Дитину спочатку госпіталізували в Іваничівську лікарню, а потім транспортували до обласної дитячої. Перелом стегна підтвердили лікарі цього медзакладу. Нині дівчинка перебуває в травматологічному відділенні, її готують до операції. Про це телефоном розповів медичний директор закладуЯк розповіла інспекторка сектору комунікації Нацполіції Волині, аварія сталася на вулиці 8-го Березня.“Водій автомобіля марки Peugeot не помітив дитину на дорозі. Дівчинка раптово вибігла на проїжджу частину”, – говорить інспекторка.Нині за фактом ДТП правоохоронці внесли відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань за ч. 1 статті 286 ККУ, йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження.Де у момент аварії перебували батьки дівчинки, зі слів Марини Балдич, наразі невідомо.

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