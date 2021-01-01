Розповіли, коли закінчать будівництво громадської вбиральні у луцькому парку.ФОТО





За перебігом будівництва стежать журналісти ІА



Станом на 22 липня будівля вже зведена. У приміщенні вбиральні вже встановили невеликі віконця, але ще не встановили двері. Наразі будівельники завершують базові внутрішні роботи, однак основна активність відбувається назовні. Навколо вбиральні ведуться підготовчі роботи для викладання бруківки. Кажуть, коли бруківка буде викладена, будівлю туалету пофарбують.



Всередині незабаром приступлять до розведення електромережі та каналізації.



Точної дати завершення робіт будівельники не називають, однак кажуть, щоб привести все до пуття, знадобиться ще не менше місяця.

До слова, тендер на будівництво вбиральні у Центральному парку оголосили у жовтні минулого року. Замовником виступив департамент ЖКГ Луцькради, а виконавцями ТзОВ "Луцькспецбуд" та ПрАТ "Луцьксантехмонтаж". Для будівництва вбиральні у центральному парку виділили 7 соток землі. Територія, де звели туалет, рівновіддалена від всіх популярних локацій парку.



Вартість будівництва туалету у Луцьку становить більше 3 мільйонів гривень.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки активно зводять міську громадську вбиральну. Роботи почалися навесні цього року, і вже поволі наближаються до завершення.За перебігом будівництва стежать журналісти ІА "Конкурент" Станом на 22 липня будівля вже зведена. У приміщенні вбиральні вже встановили невеликі віконця, але ще не встановили двері. Наразі будівельники завершують базові внутрішні роботи, однак основна активність відбувається назовні. Навколо вбиральні ведуться підготовчі роботи для викладання бруківки. Кажуть, коли бруківка буде викладена, будівлю туалету пофарбують.Всередині незабаром приступлять до розведення електромережі та каналізації.Точної дати завершення робіт будівельники не називають, однак кажуть, щоб привести все до пуття, знадобиться ще не менше місяця.До слова, тендер на будівництво вбиральні у Центральному парку оголосили у жовтні минулого року. Замовником виступив департамент ЖКГ Луцькради, а виконавцями ТзОВ "Луцькспецбуд" та ПрАТ "Луцьксантехмонтаж". Для будівництва вбиральні у центральному парку виділили 7 соток землі. Територія, де звели туалет, рівновіддалена від всіх популярних локацій парку.Вартість будівництва туалету у Луцьку становить більше 3 мільйонів гривень.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію