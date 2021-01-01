23 липня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні, 23 липня, у світі відзначають Всесвітній день китів і дельфінів, а віряни вшановують пам'ять Антонія Печерського.Сьогодні відзначає день народження у голови Волинської обласної радита директора Автомобільної школи Волинської обласної всеукраїнської спілки автомобілістівВітаємо їх, а також іменинників сьогоднішнього дня – чоловіків з іменами Антон, Данило, Леонтій. Зичимо усім міцного здоров'я, достатку й любові.23 липня 1944-го – дата визволення Горохова від німецьких окупантів. Відбулося визволення останніх населених пунктів Волині.У цей день 1989-го в Луцьку відбувся перший мітинг-реквієм пам’яті жертв сталінських репресій 30- 40-х років. Незважаючи на заборону, в мітингу взяли участь близько трьох тисяч лучан та гостей з багатьох районів області.Тоді волиняни дізналися про масовий розстріл безневинних людей у Луцькій тюрмі.- Не можна дивитися у чужі вікна, і навіть для того, щоб поглянути на своє відображення.- Заборонено у цей день розчісуватися гребенем, на якому є волосся.- Не варто 23 липня "зв'язуватися" з постільною білизною: міняти її і навіть прати.