Виявили новий побічний ефект вакцини Jansen





У список рідкісних побічних ефектів COVID-вакцини Johnson&Johnson потрапив синдром Гієна-Барре. Рішення ухвалив Комітет з безпеки EMA, PRAC, після дослідження зареєстрованих випадків захворювання, повідомляє



Синдром внесуть до переліку побічних ефектів препарату Janssen для попередження та підвищення обізнаності медпрацівників і людей, які вибирають цю вакцину.



Відзначимо, що синдром Гієна-Барре - це гостре аутоімунне запальне захворювання, яке характеризується ураженням нервових клітин організму імунною системою, що може призвести до болю, оніміння або м'язової слабкості, а в деяких випадках - до летального результату.



Комітет ретельного вивчив 108 випадків розвитку синдрому після вакцинації препаратом Johnson&Johnson. Тільки один з випадків у результаті виявився летальним.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У список рідкісних побічних ефектів препарату внесли синдром Гієна-Барре - він виник лише в 108 випадках.У список рідкісних побічних ефектів COVID-вакцини Johnson&Johnson потрапив синдром Гієна-Барре. Рішення ухвалив Комітет з безпеки EMA, PRAC, після дослідження зареєстрованих випадків захворювання, повідомляє korrespondent з посиланням на European medicines agency.Синдром внесуть до переліку побічних ефектів препарату Janssen для попередження та підвищення обізнаності медпрацівників і людей, які вибирають цю вакцину.Відзначимо, що синдром Гієна-Барре - це гостре аутоімунне запальне захворювання, яке характеризується ураженням нервових клітин організму імунною системою, що може призвести до болю, оніміння або м'язової слабкості, а в деяких випадках - до летального результату.Комітет ретельного вивчив 108 випадків розвитку синдрому після вакцинації препаратом Johnson&Johnson. Тільки один з випадків у результаті виявився летальним.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію