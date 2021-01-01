Виявили новий побічний ефект вакцини Jansen
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У список рідкісних побічних ефектів препарату внесли синдром Гієна-Барре - він виник лише в 108 випадках.
У список рідкісних побічних ефектів COVID-вакцини Johnson&Johnson потрапив синдром Гієна-Барре. Рішення ухвалив Комітет з безпеки EMA, PRAC, після дослідження зареєстрованих випадків захворювання, повідомляє korrespondent з посиланням на European medicines agency.
Синдром внесуть до переліку побічних ефектів препарату Janssen для попередження та підвищення обізнаності медпрацівників і людей, які вибирають цю вакцину.
Відзначимо, що синдром Гієна-Барре - це гостре аутоімунне запальне захворювання, яке характеризується ураженням нервових клітин організму імунною системою, що може призвести до болю, оніміння або м'язової слабкості, а в деяких випадках - до летального результату.
Комітет ретельного вивчив 108 випадків розвитку синдрому після вакцинації препаратом Johnson&Johnson. Тільки один з випадків у результаті виявився летальним.
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У список рідкісних побічних ефектів COVID-вакцини Johnson&Johnson потрапив синдром Гієна-Барре. Рішення ухвалив Комітет з безпеки EMA, PRAC, після дослідження зареєстрованих випадків захворювання, повідомляє korrespondent з посиланням на European medicines agency.
Синдром внесуть до переліку побічних ефектів препарату Janssen для попередження та підвищення обізнаності медпрацівників і людей, які вибирають цю вакцину.
Відзначимо, що синдром Гієна-Барре - це гостре аутоімунне запальне захворювання, яке характеризується ураженням нервових клітин організму імунною системою, що може призвести до болю, оніміння або м'язової слабкості, а в деяких випадках - до летального результату.
Комітет ретельного вивчив 108 випадків розвитку синдрому після вакцинації препаратом Johnson&Johnson. Тільки один з випадків у результаті виявився летальним.
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