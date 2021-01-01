Вперше у Ковелі 14 серпня відбудеться чемпіонат України з крос-триатлону
Сьогодні, 02:20
Плавання, велопререгони та біг на 6 км - такі випробування проходитимуть учасники чемпіонат України з крос-триатлону "Kovel Triathlon Cup 2021".
Раніше такі змагання проводили у селах Сомин Турійського району та Смідин Старовижівського. А цьогоріч з ініціативи громадської організації «Федерація триатлону міста Ковеля» чемпіонат «переїхав» у Ковель і відбуватиметься 14 серпня під патронатом міського голови. Про це йдеться на сайті міської ради Ковеля.
Узгодити схему трас і стартові локації змагання, обговорити питання безпеки спортсменів, надання їм медичної допомоги, режиму перекриття доріг та належного облаштування ділянок, відведених для проведення чемпіонату зібралися організатори та ініціатори – керівники громадської організації «Федерація триатлону міста Ковеля», поліцейські, рятувальники, медики, а також – волонтери.
«Ми фокусуємось на трьох видах спорту (плаванні, велопробігах та пробігах) і намагаємось в Ковелі максимально звернути увагу людей на триатлон. У нас є федерація, але немає людей, які б хотіли все влаштувати і показати. Ми об’їздили практично всю Україну і Західну Європу на змаганнях, бачили рівень організації. І можемо зробити це тут», - каже Денис Дубінко, керівник громадської організації «Федерація триатлону міста Ковеля».
Проведення спортивного заходу всеукраїнського рівня популяризуватиме Ковель, водосховище річки Турія і познайомить гостей з іншим, автентичним Ковелем, - так важають організатори чемпіонат.
Змагання проходитимуть у двох категоріях: професіонали та аматори. На учасників чекають три етапи спортивних випробувань на різних дистанціях: плавання 1000 метрів, велоперегони 20 кілометрів, біг 6 кілометрів.
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Раніше такі змагання проводили у селах Сомин Турійського району та Смідин Старовижівського. А цьогоріч з ініціативи громадської організації «Федерація триатлону міста Ковеля» чемпіонат «переїхав» у Ковель і відбуватиметься 14 серпня під патронатом міського голови. Про це йдеться на сайті міської ради Ковеля.
Узгодити схему трас і стартові локації змагання, обговорити питання безпеки спортсменів, надання їм медичної допомоги, режиму перекриття доріг та належного облаштування ділянок, відведених для проведення чемпіонату зібралися організатори та ініціатори – керівники громадської організації «Федерація триатлону міста Ковеля», поліцейські, рятувальники, медики, а також – волонтери.
«Ми фокусуємось на трьох видах спорту (плаванні, велопробігах та пробігах) і намагаємось в Ковелі максимально звернути увагу людей на триатлон. У нас є федерація, але немає людей, які б хотіли все влаштувати і показати. Ми об’їздили практично всю Україну і Західну Європу на змаганнях, бачили рівень організації. І можемо зробити це тут», - каже Денис Дубінко, керівник громадської організації «Федерація триатлону міста Ковеля».
Проведення спортивного заходу всеукраїнського рівня популяризуватиме Ковель, водосховище річки Турія і познайомить гостей з іншим, автентичним Ковелем, - так важають організатори чемпіонат.
Змагання проходитимуть у двох категоріях: професіонали та аматори. На учасників чекають три етапи спортивних випробувань на різних дистанціях: плавання 1000 метрів, велоперегони 20 кілометрів, біг 6 кілометрів.
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