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Громада на Волині може залишитися без пологового відділення

Громада на Волині може залишитися без пологового відділення
Любешівська центральна районна лікарня може залишитися без пологового, гінекологічного, дитячого і частини хірургічного відділень.

Про це повідомила у Фейсбуйф Олена Набойчик.

Жінка пише, що у разі закриття даних відділень, пацієнти для лікування будуть госпіталізовані у лікарні селища Маневичі, міста Камінь-Каширськ або Луцьк.

Тож, враховуючи відстань і кошти за проїзд, медицина для мешканців тепер уже колишнього Любешівського району стане важкодоступною.

"Зруйнувати просто, а відновити - важко. Так відділення за відділенням, нашу лікарню закриють і ми всі мовчимо... Хіба це правильно, справедливо? Але погодьтеся, що працюючи в таких умовах, наші медики врятували сотні життів, допомогли з'явитися на світ нашим малятам. Маючи двох дітей, побувала у всіх цих відділеннях і дякую за професійність та людяність нашим лікарям та медичному персоналу. Потрібно об'єднатися не лише медикам, а всій громаді і відстояти нашу ЦРЛ!!" - наголошує авторка.

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Теги: Любешів, районна лікарня, закриття відділень
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