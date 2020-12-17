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Назвали кількість військових, які загинули та були поранені на Донбасі за час режиму тиші

Назвали кількість військових, які загинули та були поранені на Донбасі за час режиму тиші
Протягом так званого режиму тиші, який на Донбасі триває з 27 липня 2020 року, унаслідок обстрілів бойовиків загинули 45 українських військовослужбовців, ще 150 зазнали поранень.
Про це Громадському повідомили у Збройних Силах України у відповідь на запит.

Загалом за час бойових дій на Донбасі — тобто з квітня 2014 року — загинули 2705 українських військових, а ще 10280 отримали поранення.

Це дані станом на 18 липня — після того стало відомо про смерть у лікарні 29-річного військового Олександра Горбенка із Кривого Рогу. Він дістав поранення 15 липня внаслідок обстрілу бойовиків.

Також до цієї статистики не входять випадки, коли солдати підриваються на вибухових пристроях.

Раніше в ООН підрахували, що загальна кількість людських втрат, пов’язаних з конфліктом в Україні, становить приблизно від 42,5 до 44,5 тисячі людей.

З них близько 13,2-13,4 тисячі людей загинули. Йдеться про понад 3,4 тисячі цивільних людей, приблизно 4,2 тисячі українських військових та приблизно 5,8 тисячі бойовиків.

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Теги: Збройні сили України, загинуло, режим тиші
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