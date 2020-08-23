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Комарі, медузи: що псує курортний сезон на Арабатській Стрілці

Комарі, медузи: що псує курортний сезон на Арабатській Стрілці
У селі Щасливцеве Херсонської області туристи скаржаться на величезну кількість медуз у морі. З цієї ж причини цього року там дуже мало відпочивальників.

Крім того, живність у морі небезпечна і залишає на тілі опіки. Про це повідомив турист Валерій Кравченко на своїй сторінці в Фейсбуці.

"Повертаючись до питання, чи є життя на Марсі, а медузи в морі, на Арабатській Стрілці, відповідаю: "Є. І дуже багато". Зазвичай о 10 годині дня людей у морі більше, ніж бичків. Але зараз там одинаки. Якщо вчора я ще плавав, то сьогодні це нереально зробити без масових опіків", – розповів відпочивальник.

Валерій зазначив, що плавати в морі можна, але він декілька разів зіткнувся з медузами, внаслідок чого ходив пів дня з опіками.

"Не смертельно, звичайно. Гірше з комарами. Їх особливо не труїли, тільки деякі бази. Заїдають навіть у спеку", – сказав турист.

До речі, крім прямої шкоди здоров'ю людини через опіки щупалець та органічного забруднення водойми, медузи ще потужно конкурують з цінними промисловими рибами, споживаючи основу їхнього раціону – планктон.

За словами фахівців, поширення медуз може бути пов'язано зі збільшенням їхньої кількості у Чорному морі. В Азовське море вони потрапляють через Керченську протоку.

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Теги: Арабатська стрілка, нашестя медуз
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