Комарі, медузи: що псує курортний сезон на Арабатській Стрілці
Сьогодні, 05:12
У селі Щасливцеве Херсонської області туристи скаржаться на величезну кількість медуз у морі. З цієї ж причини цього року там дуже мало відпочивальників.
Крім того, живність у морі небезпечна і залишає на тілі опіки. Про це повідомив турист Валерій Кравченко на своїй сторінці в Фейсбуці.
"Повертаючись до питання, чи є життя на Марсі, а медузи в морі, на Арабатській Стрілці, відповідаю: "Є. І дуже багато". Зазвичай о 10 годині дня людей у морі більше, ніж бичків. Але зараз там одинаки. Якщо вчора я ще плавав, то сьогодні це нереально зробити без масових опіків", – розповів відпочивальник.
Валерій зазначив, що плавати в морі можна, але він декілька разів зіткнувся з медузами, внаслідок чого ходив пів дня з опіками.
"Не смертельно, звичайно. Гірше з комарами. Їх особливо не труїли, тільки деякі бази. Заїдають навіть у спеку", – сказав турист.
До речі, крім прямої шкоди здоров'ю людини через опіки щупалець та органічного забруднення водойми, медузи ще потужно конкурують з цінними промисловими рибами, споживаючи основу їхнього раціону – планктон.
За словами фахівців, поширення медуз може бути пов'язано зі збільшенням їхньої кількості у Чорному морі. В Азовське море вони потрапляють через Керченську протоку.
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Крім того, живність у морі небезпечна і залишає на тілі опіки. Про це повідомив турист Валерій Кравченко на своїй сторінці в Фейсбуці.
"Повертаючись до питання, чи є життя на Марсі, а медузи в морі, на Арабатській Стрілці, відповідаю: "Є. І дуже багато". Зазвичай о 10 годині дня людей у морі більше, ніж бичків. Але зараз там одинаки. Якщо вчора я ще плавав, то сьогодні це нереально зробити без масових опіків", – розповів відпочивальник.
Валерій зазначив, що плавати в морі можна, але він декілька разів зіткнувся з медузами, внаслідок чого ходив пів дня з опіками.
"Не смертельно, звичайно. Гірше з комарами. Їх особливо не труїли, тільки деякі бази. Заїдають навіть у спеку", – сказав турист.
До речі, крім прямої шкоди здоров'ю людини через опіки щупалець та органічного забруднення водойми, медузи ще потужно конкурують з цінними промисловими рибами, споживаючи основу їхнього раціону – планктон.
За словами фахівців, поширення медуз може бути пов'язано зі збільшенням їхньої кількості у Чорному морі. В Азовське море вони потрапляють через Керченську протоку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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