Володимир-Волинський готується святкувати 1033-річницю: програма заходів

Княже місто готується святкувати свої уродини.28 липня Володимир-Волинський відзначатиме свій 1033-й день народження. З цієї нагоди у місті заплановано ряд святкових заходів – це і спортивні змагання, і дискотеки, і ретровечірки, а також конкурси, розваги, ярмарки та, звісно ж, святковий концерт за участю відомих артистів.Про це йдеться на сайті міської ради.Святкування міських іменин розпочнеться 28 липня зі святкового богослужіння біля пам’ятника князю Володимиру Великому у парку «Слов’янський», котре розпочнеться о 12:00. Цього ж дня о 19:00 у парку відбудеться вечір духової музики.29 липня об 11:00 у фойє КМЦ відбудеться круглий стіл «Володимир, яким ми його пам’ятаємо».У п’ятницю, 30 липня з 11:00 у фойє культурно-мистецького центру відбудеться круглий стіл, присвячений темі повернення місту історичної назви “Ім’я йому Володимир”. Цього ж дня о 22:00 у парку «Слов’янський» відбудеться показ фільму просто неба «Пекельна Хоругва або Різдво Козацьке».31 липня об 11:00 на спортивному майданчику біля НВК №3-ліцею відбудеться турнір з мініфутболу «Кубок Володимира». З 12-ї до 18:00 біля культурно-мистецького центру відбудеться благодійна акція Спілки фотографів Володимира-Волинського “Фото рятує”.О 13:00 у парку «Слов’янський» розпочнуться змагання з армреслінгу на Кубок Володимира-Волинського. А о 15:00 на площі Героїв стартують Всеукраїнські змагання зі стрибків у висоту «Володимирські висоти» (спочатку змагатимуться діти, а о 19:30 – дорослі).О 18:00 біля культурно-мистецького центру розпочнеться свято вшанування ювілейних подружніх пар, опісля якої відбудеться ретродискотека у супроводі духових оркестрів. Цього ж дня передбачена розважальна програма для молоді, а саме «Укротека», котра відбудеться у парку «Слов’янський» о 21:00. за участю дуету “Sunrise”, Dj FutureV, Dj DMC_zay та DJ SHAMAN.Святкові заходи 1 серпня розпочнуться о 9:00 з благодійного забігу “Даруй добро”, котрий організовує Володимир-Волинська птахофабрика у парку «Слов’янський».З 10:00 на майданчику біля культурно-мистецького центру наймолодших володимирчан розважатимуть конкурсами та забавами, тут же можна буде зробити яскравий аквагрим, а у сквері історичного музею ім. О.Дверницького розпочнеться традиційний ярмарок “Володимирський узвіз”, де проходитимуть майстер-класи від народних умільців.Об 11:00 у МЦФЗН «Спорт для всіх» відбудеться турнір з шахів. У цей же час біля КМЦ розпочнеться фестиваль з гри боча серед осіб із ураженнями опорно-рухового апарату.Об 11:30 з площі Героїв стартує велопробіг у вишиванках. А вже о 12:00 у сквері біля історичного музею відбудеться урочисте відкриття концертної програми «Володимирського узвозу», котре розпочнеться прологом від народного аматорського театру-студії «Різнобарв’я».Протягом концертної програми «Володимирського узвозу» у сквері історичного музею ім. О. Дверницького працюватиме намет Туристично-інформаційного центру біля якого проводитиметься збір охочих узяти участь у захоплюючих та небанальних екскурсіях рідним містом. О 15:00 від намету стартує екскурсія «Таємниці підземель Володимира» із науковою співробітницею ДІКЗ «Стародавній Володимир» Світланою Федосєєвою, о 17:00 науковий співробітник історичного музею Богдан Янович запропонує пройтись «Стежками древнього міста», а о 19:00 відбудеться «Романтична екскурсія містом» з директоркою ТІЦу Іриною Ковальчук.Тим часом у парку «Слов’янський» з 17:00 працюватимуть фуд-корти в рамках фестивалю вуличної їжі, а о 19:00 на сцені парку розпочнеться головне і найбільш очікуване дійство – святковий концерт за участю відомих артистів та гуртів.У концертній програмі передбачені виступи гуртів OznakА (м. Володимир-Волинський), Protein (м. Ковель), гурту «Брати Станіслава» (м. Івано-Франківськ), співачки Андріани (м. Львів) та хедлайнеру концерту – гурту Kalush (Калуш-Київ).