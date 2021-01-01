Мама двох маленьких діток на Волині потребує дороговартісного лікування від страшної недуги
Сьогодні, 08:26
Світлана Якобчук потребує допомоги в боротьбі з важкою недугою, пухлиною головного мозку. Жінка - педагог Литовезького ліцею на Іваничівщині.
Про це повідомляють на сторінці Комунального закладу "Литовезький ліцей імені Володимира Якобчука" у Фейсбуку.
Світлані встановили діагноз: суб-супратенторіальна пухлина головного мозку.
“Звертаємося до всіх, кому небайдужа доля чудової людини, прекрасного педагога, люблячої мами двох малесеньких діток,Світлани Володимирівни Якобчук. Велике прохання допомогти фінансово на дороговартісне лікування важкої недуги”, – пишуть колеги.
Номер карти чоловіка Сергія Вадимовича Якобчука: 4149499151011358 (ПриватБанк).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляють на сторінці Комунального закладу "Литовезький ліцей імені Володимира Якобчука" у Фейсбуку.
Світлані встановили діагноз: суб-супратенторіальна пухлина головного мозку.
“Звертаємося до всіх, кому небайдужа доля чудової людини, прекрасного педагога, люблячої мами двох малесеньких діток,Світлани Володимирівни Якобчук. Велике прохання допомогти фінансово на дороговартісне лікування важкої недуги”, – пишуть колеги.
Номер карти чоловіка Сергія Вадимовича Якобчука: 4149499151011358 (ПриватБанк).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Мама двох маленьких діток на Волині потребує дороговартісного лікування від страшної недуги
Сьогодні, 08:26
Комарі, медузи: що псує курортний сезон на Арабатській Стрілці
Сьогодні, 05:12
Громада на Волині може залишитися без пологового відділення
Сьогодні, 04:31