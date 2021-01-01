Мама двох маленьких діток на Волині потребує дороговартісного лікування від страшної недуги





Про це повідомляють на сторінці Комунального закладу "Литовезький ліцей імені Володимира Якобчука" у



Світлані встановили діагноз: суб-супратенторіальна пухлина головного мозку.



“Звертаємося до всіх, кому небайдужа доля чудової людини, прекрасного педагога, люблячої мами двох малесеньких діток,Світлани Володимирівни Якобчук. Велике прохання допомогти фінансово на дороговартісне лікування важкої недуги”, – пишуть колеги.



Номер карти чоловіка Сергія Вадимовича Якобчука: 4149499151011358 (ПриватБанк).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Світлана Якобчук потребує допомоги в боротьбі з важкою недугою, пухлиною головного мозку. Жінка - педагог Литовезького ліцею на Іваничівщині.Про це повідомляють на сторінці Комунального закладу "Литовезький ліцей імені Володимира Якобчука" у Фейсбуку “Звертаємося до всіх, кому небайдужа доля чудової людини, прекрасного педагога, люблячої мами двох малесеньких діток,Світлани Володимирівни Якобчук. Велике прохання допомогти фінансово на дороговартісне лікування важкої недуги”, – пишуть колеги.Номер карти чоловіка Сергія Вадимовича Якобчука:

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