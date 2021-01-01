Коронавірус в Україні: повідомили про кількість заражених та померлих за минулу добу
Сьогодні, 08:42
За добу 22 липня 2021 року в Україні зафіксували 763 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них серед дітей – 57, серед медпрацівників – 15).
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок п'ятниці, 23 липня.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 446 осіб;
летальних випадків – 21;
одужало – 639 осіб.
За добу протестовано:
методом ПЛР – 18 411 осіб,
методом ІФА – 7 630 осіб,
експрес-тестами – 14 016 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 247 419 осіб;
одужало – 2 183 642 особи;
летальних випадків – 52 811;
провели ПЛР-тестувань – 11 239 813.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (226), Донецькій (79), Харківській (67), Дніпропетровській (39), та Херсонській (37) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 226 випадків;
Вінницька область – 8 випадків;
Волинська область – 5 випадків;
Дніпропетровська область – 39 випадків;
Донецька область – 79 випадків;
Житомирська область – 13 випадків;
Закарпатська область – 5 випадків;
Запорізька область – 26 випадків;
Івано-Франківська область – 10 випадків;
Київська область – 21 випадок;
Кіровоградська область – 1 випадок;
Луганська область – 27 випадків;
Львівська область – 18 випадків;
Миколаївська область – 18 випадків;
Одеська область – 35 випадків;
Полтавська область – 21 випадок;
Рівненська область – 10 випадків;
Сумська область – 26 випадків;
Тернопільська область – 8 випадків;
Харківська область – 67 випадків;
Херсонська область – 37 випадків;
Хмельницька область – 19 випадків;
Черкаська область – 19 випадків;
Чернівецька область – 22 випадки;
Чернігівська область – 3 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок п'ятниці, 23 липня.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 446 осіб;
летальних випадків – 21;
одужало – 639 осіб.
За добу протестовано:
методом ПЛР – 18 411 осіб,
методом ІФА – 7 630 осіб,
експрес-тестами – 14 016 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 247 419 осіб;
одужало – 2 183 642 особи;
летальних випадків – 52 811;
провели ПЛР-тестувань – 11 239 813.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (226), Донецькій (79), Харківській (67), Дніпропетровській (39), та Херсонській (37) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 226 випадків;
Вінницька область – 8 випадків;
Волинська область – 5 випадків;
Дніпропетровська область – 39 випадків;
Донецька область – 79 випадків;
Житомирська область – 13 випадків;
Закарпатська область – 5 випадків;
Запорізька область – 26 випадків;
Івано-Франківська область – 10 випадків;
Київська область – 21 випадок;
Кіровоградська область – 1 випадок;
Луганська область – 27 випадків;
Львівська область – 18 випадків;
Миколаївська область – 18 випадків;
Одеська область – 35 випадків;
Полтавська область – 21 випадок;
Рівненська область – 10 випадків;
Сумська область – 26 випадків;
Тернопільська область – 8 випадків;
Харківська область – 67 випадків;
Херсонська область – 37 випадків;
Хмельницька область – 19 випадків;
Черкаська область – 19 випадків;
Чернівецька область – 22 випадки;
Чернігівська область – 3 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Оприлюднили статистику щодо COVID-19 на Волині за минулу добу
Сьогодні, 09:18
Повідомили статистику щодо коронавірусу на Волині за минулу добу
21 липень, 09:23
Коронавірус в Україні: якою є ситуація за останню добу
21 липень, 08:54
Коментарі 0
Останні новини
Долар трохи подешевшав: курс валют у Луцьку на 23 липня
Сьогодні, 09:15
Instagram запустив нову функцію
Сьогодні, 08:57
Коронавірус в Україні: повідомили про кількість заражених та померлих за минулу добу
Сьогодні, 08:42
Мама двох маленьких діток на Волині потребує дороговартісного лікування від страшної недуги
Сьогодні, 08:26