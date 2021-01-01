Коронавірус в Україні: повідомили про кількість заражених та померлих за минулу добу





Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок п'ятниці, 23 липня.



Також за минулу добу:



госпіталізували – 446 осіб;

летальних випадків – 21;

одужало – 639 осіб.



За добу протестовано:



методом ПЛР – 18 411 осіб,

методом ІФА – 7 630 осіб,

експрес-тестами – 14 016 осіб.



За весь час пандемії в Україні:



захворіло – 2 247 419 осіб;

одужало – 2 183 642 особи;

летальних випадків – 52 811;

провели ПЛР-тестувань – 11 239 813.



За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (226), Донецькій (79), Харківській (67), Дніпропетровській (39), та Херсонській (37) областях.



Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 226 випадків;

Вінницька область – 8 випадків;

Волинська область – 5 випадків;

Дніпропетровська область – 39 випадків;

Донецька область – 79 випадків;

Житомирська область – 13 випадків;

Закарпатська область – 5 випадків;

Запорізька область – 26 випадків;

Івано-Франківська область – 10 випадків;

Київська область – 21 випадок;

Кіровоградська область – 1 випадок;

Луганська область – 27 випадків;

Львівська область – 18 випадків;

Миколаївська область – 18 випадків;

Одеська область – 35 випадків;

Полтавська область – 21 випадок;

Рівненська область – 10 випадків;

Сумська область – 26 випадків;

Тернопільська область – 8 випадків;

Харківська область – 67 випадків;

Херсонська область – 37 випадків;

Хмельницька область – 19 випадків;

Черкаська область – 19 випадків;

Чернівецька область – 22 випадки;

Чернігівська область – 3 випадки.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За добу 22 липня 2021 року в Україні зафіксували 763 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них серед дітей – 57, серед медпрацівників – 15).Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок п'ятниці, 23 липня.Також за минулу добу:госпіталізували – 446 осіб;летальних випадків – 21;одужало – 639 осіб.За добу протестовано:методом ПЛР – 18 411 осіб,методом ІФА – 7 630 осіб,експрес-тестами – 14 016 осіб.За весь час пандемії в Україні:захворіло – 2 247 419 осіб;одужало – 2 183 642 особи;летальних випадків – 52 811;провели ПЛР-тестувань – 11 239 813.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (226), Донецькій (79), Харківській (67), Дніпропетровській (39), та Херсонській (37) областях.Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 226 випадків;Вінницька область – 8 випадків;Волинська область – 5 випадків;Дніпропетровська область – 39 випадків;Донецька область – 79 випадків;Житомирська область – 13 випадків;Закарпатська область – 5 випадків;Запорізька область – 26 випадків;Івано-Франківська область – 10 випадків;Київська область – 21 випадок;Кіровоградська область – 1 випадок;Луганська область – 27 випадків;Львівська область – 18 випадків;Миколаївська область – 18 випадків;Одеська область – 35 випадків;Полтавська область – 21 випадок;Рівненська область – 10 випадків;Сумська область – 26 випадків;Тернопільська область – 8 випадків;Харківська область – 67 випадків;Херсонська область – 37 випадків;Хмельницька область – 19 випадків;Черкаська область – 19 випадків;Чернівецька область – 22 випадки;Чернігівська область – 3 випадки.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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