Instagram запустив нову функцію





Про це пише



Наразі нововведення підтримує більше ніж 90 мов.



Відтепер під час перегляду історій сервіс автоматично виявляє іноземну мову й пропонує її перекласти завдяки напису "Переглянути переклад", що відображається у лівому верхньому кутку пристрою.



Також відомо, що функція підтримує переклад більше ніж 90 мов й була створена задля спрощення обміну інформацією й контентом між іноземцями.



Варто відзначити, що в травні, Instagram також запровадила функцію відображення автоматичних субтитрів й можливо, колись компанія наважиться розробити аудіопереклад для своєї платформи.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Соціальна мережа Instagram розробила нову функцію, яка автоматично перекладає текст в історіях.Про це пише The Verge Наразі нововведення підтримує більше ніж 90 мов.Відтепер під час перегляду історій сервіс автоматично виявляє іноземну мову й пропонує її перекласти завдяки напису "Переглянути переклад", що відображається у лівому верхньому кутку пристрою.Також відомо, що функція підтримує переклад більше ніж 90 мов й була створена задля спрощення обміну інформацією й контентом між іноземцями.Варто відзначити, що в травні, Instagram також запровадила функцію відображення автоматичних субтитрів й можливо, колись компанія наважиться розробити аудіопереклад для своєї платформи.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію