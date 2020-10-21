Instagram запустив нову функцію
Сьогодні, 08:57
Соціальна мережа Instagram розробила нову функцію, яка автоматично перекладає текст в історіях.
Про це пише The Verge.
Наразі нововведення підтримує більше ніж 90 мов.
Відтепер під час перегляду історій сервіс автоматично виявляє іноземну мову й пропонує її перекласти завдяки напису "Переглянути переклад", що відображається у лівому верхньому кутку пристрою.
Також відомо, що функція підтримує переклад більше ніж 90 мов й була створена задля спрощення обміну інформацією й контентом між іноземцями.
Варто відзначити, що в травні, Instagram також запровадила функцію відображення автоматичних субтитрів й можливо, колись компанія наважиться розробити аудіопереклад для своєї платформи.
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Про це пише The Verge.
Наразі нововведення підтримує більше ніж 90 мов.
Відтепер під час перегляду історій сервіс автоматично виявляє іноземну мову й пропонує її перекласти завдяки напису "Переглянути переклад", що відображається у лівому верхньому кутку пристрою.
Також відомо, що функція підтримує переклад більше ніж 90 мов й була створена задля спрощення обміну інформацією й контентом між іноземцями.
Варто відзначити, що в травні, Instagram також запровадила функцію відображення автоматичних субтитрів й можливо, колись компанія наважиться розробити аудіопереклад для своєї платформи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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