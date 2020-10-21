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Instagram запустив нову функцію

Instagram запустив нову функцію
Соціальна мережа Instagram розробила нову функцію, яка автоматично перекладає текст в історіях.

Про це пише The Verge.

Наразі нововведення підтримує більше ніж 90 мов.

Відтепер під час перегляду історій сервіс автоматично виявляє іноземну мову й пропонує її перекласти завдяки напису "Переглянути переклад", що відображається у лівому верхньому кутку пристрою.

Також відомо, що функція підтримує переклад більше ніж 90 мов й була створена задля спрощення обміну інформацією й контентом між іноземцями.

Варто відзначити, що в травні, Instagram також запровадила функцію відображення автоматичних субтитрів й можливо, колись компанія наважиться розробити аудіопереклад для своєї платформи.


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Теги: Instagram, переклад
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