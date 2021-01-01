Оприлюднили статистику щодо COVID-19 на Волині за минулу добу
Сьогодні, 09:18
На Волині протягом доби 22 липня зареєстрували 5 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них серед дітей – 0, серед медпрацівників – 1).
Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.
Також за добу:
Одужало (осіб) – 0,
Летальних випадків (осіб) – 1 (Ковельська ТГ Ковельского району).
Здійснили тестувань за добу:
методом ПЛР (осіб) – 292,
методом ІФА (осіб) – 212,
експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 (осіб) – 349.
Активні випадки на сьогодні — 67, що становить 6,5 на 100 тис. населення.
За весь час пандемії в області:
захворіло (осіб) – 62 268 (з них дітей – 3215 та медичних працівників –3621),
одужало ( осіб) – 60 997 (з них дітей – 3214 та медичних працівників –3589),
летальних випадків (осіб) –1 204 (з них медичних працівників –29).
Здійснили тестувань всього:
методом ПЛР (осіб) – 261 221,
методом ІФА (осіб) –177 021.
Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:
Луцький район – 1 хворий (Луцька ТГ).
Ковельський район – 4 хворих: Дубівська ТГ – 1, Ковельська ТГ – 2, Старовижівська ТГ – 1.
Нагадаємо, за даними Міністерства охорони здоров’я станом на 23 липня в країні зафіксували 763 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби COVID-19, одужало – 639 осіб, померло – 21 особа.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 247 419 осіб;
одужало – 2 183 642 особи;
летальних випадків – 52 811;
провели ПЛР-тестувань – 11 239 813.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (226), Донецькій (79), Харківській (67), Дніпропетровській (39), та Херсонській (37) областях.
У сусідній Рівненській області за добу зареєстрували 10 випадків та Львівській – 18 випадків.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.
Також за добу:
Одужало (осіб) – 0,
Летальних випадків (осіб) – 1 (Ковельська ТГ Ковельского району).
Здійснили тестувань за добу:
методом ПЛР (осіб) – 292,
методом ІФА (осіб) – 212,
експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 (осіб) – 349.
Активні випадки на сьогодні — 67, що становить 6,5 на 100 тис. населення.
За весь час пандемії в області:
захворіло (осіб) – 62 268 (з них дітей – 3215 та медичних працівників –3621),
одужало ( осіб) – 60 997 (з них дітей – 3214 та медичних працівників –3589),
летальних випадків (осіб) –1 204 (з них медичних працівників –29).
Здійснили тестувань всього:
методом ПЛР (осіб) – 261 221,
методом ІФА (осіб) –177 021.
Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:
Луцький район – 1 хворий (Луцька ТГ).
Ковельський район – 4 хворих: Дубівська ТГ – 1, Ковельська ТГ – 2, Старовижівська ТГ – 1.
Нагадаємо, за даними Міністерства охорони здоров’я станом на 23 липня в країні зафіксували 763 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби COVID-19, одужало – 639 осіб, померло – 21 особа.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 247 419 осіб;
одужало – 2 183 642 особи;
летальних випадків – 52 811;
провели ПЛР-тестувань – 11 239 813.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (226), Донецькій (79), Харківській (67), Дніпропетровській (39), та Херсонській (37) областях.
У сусідній Рівненській області за добу зареєстрували 10 випадків та Львівській – 18 випадків.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Повідомили статистику щодо коронавірусу на Волині за минулу добу
21 липень, 09:23
Коронавірус в Україні: якою є ситуація за останню добу
21 липень, 08:54
Коментарі 0
Останні новини
Швеція відкриває кордони для українських туристів
Сьогодні, 09:53
На Волині помер лікар-хірург
Сьогодні, 09:25
Оприлюднили статистику щодо COVID-19 на Волині за минулу добу
Сьогодні, 09:18
Долар трохи подешевшав: курс валют у Луцьку на 23 липня
Сьогодні, 09:15
Instagram запустив нову функцію
Сьогодні, 08:57