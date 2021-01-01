Оприлюднили статистику щодо COVID-19 на Волині за минулу добу

На Волині протягом доби 22 липня зареєстрували 5 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них серед дітей – 0, серед медпрацівників – 1).Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.Також за добу:Одужало (осіб) – 0,Летальних випадків (осіб) – 1 (Ковельська ТГ Ковельского району).Здійснили тестувань за добу:методом ПЛР (осіб) – 292,методом ІФА (осіб) – 212,експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 (осіб) – 349.Активні випадки на сьогодні — 67, що становить 6,5 на 100 тис. населення.За весь час пандемії в області:захворіло (осіб) – 62 268 (з них дітей – 3215 та медичних працівників –3621),одужало ( осіб) – 60 997 (з них дітей – 3214 та медичних працівників –3589),летальних випадків (осіб) –1 204 (з них медичних працівників –29).Здійснили тестувань всього:методом ПЛР (осіб) – 261 221,методом ІФА (осіб) –177 021.Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:Луцький район – 1 хворий (Луцька ТГ).Ковельський район – 4 хворих: Дубівська ТГ – 1, Ковельська ТГ – 2, Старовижівська ТГ – 1.Нагадаємо, за даними Міністерства охорони здоров’я станом на 23 липня в країні зафіксували 763 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби COVID-19, одужало – 639 осіб, померло – 21 особа.За весь час пандемії в Україні:захворіло – 2 247 419 осіб;одужало – 2 183 642 особи;летальних випадків – 52 811;провели ПЛР-тестувань – 11 239 813.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (226), Донецькій (79), Харківській (67), Дніпропетровській (39), та Херсонській (37) областях.У сусідній Рівненській області за добу зареєстрували 10 випадків та Львівській – 18 випадків.