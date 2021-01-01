Долар трохи подешевшав: курс валют у Луцьку на 23 липня





Євро при купівлі становить – 31.827, продажу – 32.230.



Курс російського рубля: купівля – 0.325, продаж – 0.376.



Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.617, продаж – 7.200.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Курс долара у Луцьку станом на 23 липня 2021 року такий: купівля – 27.066, а продаж – 27.291.Євро при купівлі становить – 31.827, продажу – 32.230.Курс російського рубля: купівля – 0.325, продаж – 0.376.Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.617, продаж – 7.200.

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