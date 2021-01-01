Долар трохи подешевшав: курс валют у Луцьку на 23 липня
Сьогодні, 09:15
Курс долара у Луцьку станом на 23 липня 2021 року такий: купівля – 27.066, а продаж – 27.291.
Євро при купівлі становить – 31.827, продажу – 32.230.
Курс російського рубля: купівля – 0.325, продаж – 0.376.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.617, продаж – 7.200.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Євро при купівлі становить – 31.827, продажу – 32.230.
Курс російського рубля: купівля – 0.325, продаж – 0.376.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.617, продаж – 7.200.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині помер лікар-хірург
Сьогодні, 09:25
Оприлюднили статистику щодо COVID-19 на Волині за минулу добу
Сьогодні, 09:18
Долар трохи подешевшав: курс валют у Луцьку на 23 липня
Сьогодні, 09:15
Instagram запустив нову функцію
Сьогодні, 08:57
Коронавірус в Україні: повідомили про кількість заражених та померлих за минулу добу
Сьогодні, 08:42