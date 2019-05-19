На Волині помер лікар-хірург

Олександр Самойліч.



Про це



Серце чоловіка перестало битися у четвер, 22 липня.Олександр Іванович Самойліч пропрацював лікарем-хірургом у Рожищі багато років.



Попрощатися з чоловіком можна буде у п'ятницю, 23 липня.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родичам та колегам лікаря.

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