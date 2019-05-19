На Волині помер лікар-хірург
Сьогодні, 09:25
Помер лікар Рожищенської багатопрофільної лікарні Олександр Самойліч.
Про це Район.Рожище стало відомо з власних джерел.
Серце чоловіка перестало битися у четвер, 22 липня.Олександр Іванович Самойліч пропрацював лікарем-хірургом у Рожищі багато років.
Попрощатися з чоловіком можна буде у п'ятницю, 23 липня.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родичам та колегам лікаря.
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Про це Район.Рожище стало відомо з власних джерел.
Серце чоловіка перестало битися у четвер, 22 липня.Олександр Іванович Самойліч пропрацював лікарем-хірургом у Рожищі багато років.
Попрощатися з чоловіком можна буде у п'ятницю, 23 липня.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родичам та колегам лікаря.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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