В Україні підвищать зарплати: хто отримає надбавки





Різноробочі та охочі непогано заробити вирушили на збір урожаю в сусідню Польщу, де за працю платять стільки ж, як і керівнику підрозділу в Україні, пише



Підвищувати зарплати в Україні роботодавці змушені не тільки IT-фахівцям, а й двірникам, логістам і менеджерам з продажу, знайти яких непросто.



Які співробітники затребувані в Україні?



IT-фахівці



Їм постійно підвищують зарплати, оскільки таких фахівців останніми роками в Україні бракує, розповідає HR-експерт Тетяна Пашкіна. Українські компанії отримують дедалі більше замовлень з-за кордону й потребують додаткових "робочих рук". Найталановитішим фахівцям зарплату готові підняти на 25-30%, але більшість все ж отримає надбавку в 10-15%. Наприклад, за даними порталу work.ua, програмісти можуть розраховувати на дохід від 70 тис. грн на місяць.



Менеджери з продажу



Це найбільш затребувана зараз спеціальність, розповідають опитані представники кадрових порталів. Конкуренція серед виробників зростає, тому потрібно більше зусиль, щоб продати товар у магазин. Як правило, менеджери можуть розраховувати на ставку і відсоток від продажів, залежно від виконання плану. Але вже зараз у середньому вони заробляють 17,5 тис. грн на місяць. А найкращим фахівцям роботодавці готові платити і по 30 тис. грн, що можна порівняти з доходами їхніх керівників. І до кінця року їхні заробітки знову виростуть.



Продавці-консультанти



Їм готові платити по 11 тис. грн на місяць, хоча ще минулого року таку роботу оцінювали в 8-9 тис. грн. І, як видно, зарплати фахівців виростуть ще на 10-15% до кінця цього року. Торгові мережі відкривають нові магазини й готові розширювати штат, наймати нових співробітників.



Водії та вантажники



Різні компанії готові платити водіям по 16 тис. грн на місяць, а вантажникам – по 11 тисяч. Але навіть за більш високі зарплати знайти співробітників не так і просто. Деякі роботодавці надають їм додаткові бонуси, наприклад, безкоштовні обіди, проїзний і додаткові відгули до офіційної відпустки. І навіть із такими умовами знайти працівника менше ніж за два тижні-місяць вдається рідко.



Прибиральники



У київських офісах проблеми з пошуком прибиральників, тому в багатьох компаніях готові йти на поступки таким співробітникам. Наприклад, дозволяють приходити один-два рази на день, безкоштовно частують чаєм, кавою та печивом. Таким працівникам компанії готові платити 10-12 тис. грн на місяць.



Чому не вистачає працівників?



Сезонна робота на курортах. У 2021 року знову з'явилися сезонні вакансії – відкрилися готелі, бари й ресторани в курортних містах, зазначила Пашкіна. І багато молодих людей, які могли б працювати офіс-менеджерами, адміністраторами або продавцями-консультантами, вирушили на південь країни. Деякі взагалі поїхали на роботу за кордон. Наприклад, киянка Юлія полетіла працювати в один із п'ятизіркових готелів Анталії.



"Живемо на повному забезпеченні, платять близько $800 на місяць, але витрачати їх особливо нема на що. Працювати доводиться і на сніданках в основному ресторані, і розливати напої в барах, допомагати за вечерею. Більшість – молоді люди, які справляються з таким графіком і збирають гроші на великі покупки", – розповіла вона.



Більше вакансій у Польщі. Зросла також кількість пропозицій від роботодавців із сусідньої країни, які давно полюють на українських співробітників. Причому вакансії є для різного рівня фахівців. Наприклад, пакувальникам чаю готові платити 35 тис. грн; далекобійникам – 55-60 тис. грн; водієві навантажувача – 36 тис. грн на місяць.



Роботодавці готові оформляти співробітників офіційно, оплачувати медичну страховку і нерідко – компенсувати вартість проживання. В Україні за таку саму роботу платять у декілька разів менше.



Економісти попереджають, що компанії не зможуть постійно підвищувати заробітну плату співробітникам. В іншому разі, ціни на товари і послуги стануть неконкурентноспроможними. Споживачі не стануть купувати, наприклад, дорожчі сири, ковбаси й переорієнтуються на імпорт. Тому в найближчі роки роботодавці намагатимуться поліпшувати умови праці – надаватимуть можливість працювати віддалено і приїжджати в офіс раз на тиждень, проводитимуть різні заходи або пропонуватимуть розширений соціальний пакет.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Роботодавці в Україні переглянуть розмір заробітних плат цього року й деяким співробітникам можуть підвищити оклад на 10-15 %. Усе через кадровий голод. Деякі молоді фахівці влаштувалися на сезонну роботу і поїхали на курорти Туреччини, Єгипту чи Одеси.Різноробочі та охочі непогано заробити вирушили на збір урожаю в сусідню Польщу, де за працю платять стільки ж, як і керівнику підрозділу в Україні, пише Обозреватель Підвищувати зарплати в Україні роботодавці змушені не тільки IT-фахівцям, а й двірникам, логістам і менеджерам з продажу, знайти яких непросто.Їм постійно підвищують зарплати, оскільки таких фахівців останніми роками в Україні бракує, розповідає HR-експерт. Українські компанії отримують дедалі більше замовлень з-за кордону й потребують додаткових "робочих рук". Найталановитішим фахівцям зарплату готові підняти на 25-30%, але більшість все ж отримає надбавку в 10-15%. Наприклад, за даними порталу work.ua, програмісти можуть розраховувати на дохід від 70 тис. грн на місяць.Це найбільш затребувана зараз спеціальність, розповідають опитані представники кадрових порталів. Конкуренція серед виробників зростає, тому потрібно більше зусиль, щоб продати товар у магазин. Як правило, менеджери можуть розраховувати на ставку і відсоток від продажів, залежно від виконання плану. Але вже зараз у середньому вони заробляють 17,5 тис. грн на місяць. А найкращим фахівцям роботодавці готові платити і по 30 тис. грн, що можна порівняти з доходами їхніх керівників. І до кінця року їхні заробітки знову виростуть.Їм готові платити по 11 тис. грн на місяць, хоча ще минулого року таку роботу оцінювали в 8-9 тис. грн. І, як видно, зарплати фахівців виростуть ще на 10-15% до кінця цього року. Торгові мережі відкривають нові магазини й готові розширювати штат, наймати нових співробітників.Різні компанії готові платити водіям по 16 тис. грн на місяць, а вантажникам – по 11 тисяч. Але навіть за більш високі зарплати знайти співробітників не так і просто. Деякі роботодавці надають їм додаткові бонуси, наприклад, безкоштовні обіди, проїзний і додаткові відгули до офіційної відпустки. І навіть із такими умовами знайти працівника менше ніж за два тижні-місяць вдається рідко.У київських офісах проблеми з пошуком прибиральників, тому в багатьох компаніях готові йти на поступки таким співробітникам. Наприклад, дозволяють приходити один-два рази на день, безкоштовно частують чаєм, кавою та печивом. Таким працівникам компанії готові платити 10-12 тис. грн на місяць.Сезонна робота на курортах. У 2021 року знову з'явилися сезонні вакансії – відкрилися готелі, бари й ресторани в курортних містах, зазначила Пашкіна. І багато молодих людей, які могли б працювати офіс-менеджерами, адміністраторами або продавцями-консультантами, вирушили на південь країни. Деякі взагалі поїхали на роботу за кордон. Наприклад, киянка Юлія полетіла працювати в один із п'ятизіркових готелів Анталії."Живемо на повному забезпеченні, платять близько $800 на місяць, але витрачати їх особливо нема на що. Працювати доводиться і на сніданках в основному ресторані, і розливати напої в барах, допомагати за вечерею. Більшість – молоді люди, які справляються з таким графіком і збирають гроші на великі покупки", – розповіла вона.Зросла також кількість пропозицій від роботодавців із сусідньої країни, які давно полюють на українських співробітників. Причому вакансії є для різного рівня фахівців. Наприклад, пакувальникам чаю готові платити 35 тис. грн; далекобійникам – 55-60 тис. грн; водієві навантажувача – 36 тис. грн на місяць.Роботодавці готові оформляти співробітників офіційно, оплачувати медичну страховку і нерідко – компенсувати вартість проживання. В Україні за таку саму роботу платять у декілька разів менше.Економісти попереджають, що компанії не зможуть постійно підвищувати заробітну плату співробітникам. В іншому разі, ціни на товари і послуги стануть неконкурентноспроможними. Споживачі не стануть купувати, наприклад, дорожчі сири, ковбаси й переорієнтуються на імпорт. Тому в найближчі роки роботодавці намагатимуться поліпшувати умови праці – надаватимуть можливість працювати віддалено і приїжджати в офіс раз на тиждень, проводитимуть різні заходи або пропонуватимуть розширений соціальний пакет.

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