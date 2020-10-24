В Україні підвищать зарплати: хто отримає надбавки
Сьогодні, 20:15
Роботодавці в Україні переглянуть розмір заробітних плат цього року й деяким співробітникам можуть підвищити оклад на 10-15 %. Усе через кадровий голод. Деякі молоді фахівці влаштувалися на сезонну роботу і поїхали на курорти Туреччини, Єгипту чи Одеси.
Різноробочі та охочі непогано заробити вирушили на збір урожаю в сусідню Польщу, де за працю платять стільки ж, як і керівнику підрозділу в Україні, пише Обозреватель.
Підвищувати зарплати в Україні роботодавці змушені не тільки IT-фахівцям, а й двірникам, логістам і менеджерам з продажу, знайти яких непросто.
Які співробітники затребувані в Україні?
IT-фахівці
Їм постійно підвищують зарплати, оскільки таких фахівців останніми роками в Україні бракує, розповідає HR-експерт Тетяна Пашкіна. Українські компанії отримують дедалі більше замовлень з-за кордону й потребують додаткових "робочих рук". Найталановитішим фахівцям зарплату готові підняти на 25-30%, але більшість все ж отримає надбавку в 10-15%. Наприклад, за даними порталу work.ua, програмісти можуть розраховувати на дохід від 70 тис. грн на місяць.
Менеджери з продажу
Це найбільш затребувана зараз спеціальність, розповідають опитані представники кадрових порталів. Конкуренція серед виробників зростає, тому потрібно більше зусиль, щоб продати товар у магазин. Як правило, менеджери можуть розраховувати на ставку і відсоток від продажів, залежно від виконання плану. Але вже зараз у середньому вони заробляють 17,5 тис. грн на місяць. А найкращим фахівцям роботодавці готові платити і по 30 тис. грн, що можна порівняти з доходами їхніх керівників. І до кінця року їхні заробітки знову виростуть.
Продавці-консультанти
Їм готові платити по 11 тис. грн на місяць, хоча ще минулого року таку роботу оцінювали в 8-9 тис. грн. І, як видно, зарплати фахівців виростуть ще на 10-15% до кінця цього року. Торгові мережі відкривають нові магазини й готові розширювати штат, наймати нових співробітників.
Водії та вантажники
Різні компанії готові платити водіям по 16 тис. грн на місяць, а вантажникам – по 11 тисяч. Але навіть за більш високі зарплати знайти співробітників не так і просто. Деякі роботодавці надають їм додаткові бонуси, наприклад, безкоштовні обіди, проїзний і додаткові відгули до офіційної відпустки. І навіть із такими умовами знайти працівника менше ніж за два тижні-місяць вдається рідко.
Прибиральники
У київських офісах проблеми з пошуком прибиральників, тому в багатьох компаніях готові йти на поступки таким співробітникам. Наприклад, дозволяють приходити один-два рази на день, безкоштовно частують чаєм, кавою та печивом. Таким працівникам компанії готові платити 10-12 тис. грн на місяць.
Чому не вистачає працівників?
Сезонна робота на курортах. У 2021 року знову з'явилися сезонні вакансії – відкрилися готелі, бари й ресторани в курортних містах, зазначила Пашкіна. І багато молодих людей, які могли б працювати офіс-менеджерами, адміністраторами або продавцями-консультантами, вирушили на південь країни. Деякі взагалі поїхали на роботу за кордон. Наприклад, киянка Юлія полетіла працювати в один із п'ятизіркових готелів Анталії.
"Живемо на повному забезпеченні, платять близько $800 на місяць, але витрачати їх особливо нема на що. Працювати доводиться і на сніданках в основному ресторані, і розливати напої в барах, допомагати за вечерею. Більшість – молоді люди, які справляються з таким графіком і збирають гроші на великі покупки", – розповіла вона.
Більше вакансій у Польщі. Зросла також кількість пропозицій від роботодавців із сусідньої країни, які давно полюють на українських співробітників. Причому вакансії є для різного рівня фахівців. Наприклад, пакувальникам чаю готові платити 35 тис. грн; далекобійникам – 55-60 тис. грн; водієві навантажувача – 36 тис. грн на місяць.
Роботодавці готові оформляти співробітників офіційно, оплачувати медичну страховку і нерідко – компенсувати вартість проживання. В Україні за таку саму роботу платять у декілька разів менше.
Економісти попереджають, що компанії не зможуть постійно підвищувати заробітну плату співробітникам. В іншому разі, ціни на товари і послуги стануть неконкурентноспроможними. Споживачі не стануть купувати, наприклад, дорожчі сири, ковбаси й переорієнтуються на імпорт. Тому в найближчі роки роботодавці намагатимуться поліпшувати умови праці – надаватимуть можливість працювати віддалено і приїжджати в офіс раз на тиждень, проводитимуть різні заходи або пропонуватимуть розширений соціальний пакет.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Різноробочі та охочі непогано заробити вирушили на збір урожаю в сусідню Польщу, де за працю платять стільки ж, як і керівнику підрозділу в Україні, пише Обозреватель.
Підвищувати зарплати в Україні роботодавці змушені не тільки IT-фахівцям, а й двірникам, логістам і менеджерам з продажу, знайти яких непросто.
Які співробітники затребувані в Україні?
IT-фахівці
Їм постійно підвищують зарплати, оскільки таких фахівців останніми роками в Україні бракує, розповідає HR-експерт Тетяна Пашкіна. Українські компанії отримують дедалі більше замовлень з-за кордону й потребують додаткових "робочих рук". Найталановитішим фахівцям зарплату готові підняти на 25-30%, але більшість все ж отримає надбавку в 10-15%. Наприклад, за даними порталу work.ua, програмісти можуть розраховувати на дохід від 70 тис. грн на місяць.
Менеджери з продажу
Це найбільш затребувана зараз спеціальність, розповідають опитані представники кадрових порталів. Конкуренція серед виробників зростає, тому потрібно більше зусиль, щоб продати товар у магазин. Як правило, менеджери можуть розраховувати на ставку і відсоток від продажів, залежно від виконання плану. Але вже зараз у середньому вони заробляють 17,5 тис. грн на місяць. А найкращим фахівцям роботодавці готові платити і по 30 тис. грн, що можна порівняти з доходами їхніх керівників. І до кінця року їхні заробітки знову виростуть.
Продавці-консультанти
Їм готові платити по 11 тис. грн на місяць, хоча ще минулого року таку роботу оцінювали в 8-9 тис. грн. І, як видно, зарплати фахівців виростуть ще на 10-15% до кінця цього року. Торгові мережі відкривають нові магазини й готові розширювати штат, наймати нових співробітників.
Водії та вантажники
Різні компанії готові платити водіям по 16 тис. грн на місяць, а вантажникам – по 11 тисяч. Але навіть за більш високі зарплати знайти співробітників не так і просто. Деякі роботодавці надають їм додаткові бонуси, наприклад, безкоштовні обіди, проїзний і додаткові відгули до офіційної відпустки. І навіть із такими умовами знайти працівника менше ніж за два тижні-місяць вдається рідко.
Прибиральники
У київських офісах проблеми з пошуком прибиральників, тому в багатьох компаніях готові йти на поступки таким співробітникам. Наприклад, дозволяють приходити один-два рази на день, безкоштовно частують чаєм, кавою та печивом. Таким працівникам компанії готові платити 10-12 тис. грн на місяць.
Чому не вистачає працівників?
Сезонна робота на курортах. У 2021 року знову з'явилися сезонні вакансії – відкрилися готелі, бари й ресторани в курортних містах, зазначила Пашкіна. І багато молодих людей, які могли б працювати офіс-менеджерами, адміністраторами або продавцями-консультантами, вирушили на південь країни. Деякі взагалі поїхали на роботу за кордон. Наприклад, киянка Юлія полетіла працювати в один із п'ятизіркових готелів Анталії.
"Живемо на повному забезпеченні, платять близько $800 на місяць, але витрачати їх особливо нема на що. Працювати доводиться і на сніданках в основному ресторані, і розливати напої в барах, допомагати за вечерею. Більшість – молоді люди, які справляються з таким графіком і збирають гроші на великі покупки", – розповіла вона.
Більше вакансій у Польщі. Зросла також кількість пропозицій від роботодавців із сусідньої країни, які давно полюють на українських співробітників. Причому вакансії є для різного рівня фахівців. Наприклад, пакувальникам чаю готові платити 35 тис. грн; далекобійникам – 55-60 тис. грн; водієві навантажувача – 36 тис. грн на місяць.
Роботодавці готові оформляти співробітників офіційно, оплачувати медичну страховку і нерідко – компенсувати вартість проживання. В Україні за таку саму роботу платять у декілька разів менше.
Економісти попереджають, що компанії не зможуть постійно підвищувати заробітну плату співробітникам. В іншому разі, ціни на товари і послуги стануть неконкурентноспроможними. Споживачі не стануть купувати, наприклад, дорожчі сири, ковбаси й переорієнтуються на імпорт. Тому в найближчі роки роботодавці намагатимуться поліпшувати умови праці – надаватимуть можливість працювати віддалено і приїжджати в офіс раз на тиждень, проводитимуть різні заходи або пропонуватимуть розширений соціальний пакет.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Компанія виробляє презервативи з обличчям Путіна
Сьогодні, 20:48
На «Бандерштаті-2021» буде Алея громадських організацій
Сьогодні, 20:30
В Україні підвищать зарплати: хто отримає надбавки
Сьогодні, 20:15
«Волинь» представила оновлений склад перед новим сезоном
Сьогодні, 20:00