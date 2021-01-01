Де на Волині будуть відключати світло 26 липня. АДРЕСИ

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 26 липня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Інформацію надали у ПАТ «Волиньобленерго».1. ЦРП-70 09:00-17:00 - с. Стенхаричі.2. ПЛ-0,4 кВ Л-1 ЗТП-67 09:00-17:00 - м. Володимир-Волинський: вул. Сагайдачного , Незалежності, Ковельська, пп Універсам, магазин Продукти, Обрій.3. ПЛ-0,4 Л-1,2, ЗТП-18 09:00-17:00 - м. Володимир-Волинський: вул. Луцька 13,146-104-136, Станіславського, Шептицького, КП Полігон, м. Володимир-Волинське УВКГ.4. ПЛ-0,4 Л-2 КТП-164 09:00-17:00 - с.Білин: Травнева, Лісова, ФАП, ферма, магазин.5. ПЛ-0,4 Л-1 ЗТП-2 09:00-17:00 - м. Володимир-Волинський вул. Луцька 13,53; 20 Липня 3-65,4-184 Гайдамацька 27,30-34,33,35, м-н Будмайстер, стоматкабінет Дантист.6. ПЛ-0,4 Л-1 Л-2 ЗТП-331 09:00-17:00 - м.Устилуг: вул. Володимирська 46,48,,42-50; Гагаріна 1-35,2-24; Стравінського 35-43,18-20, аптека №7, м-н Експрес.7. ПЛ-0,4 Л-1,2, ЗТП-138 09:00-17:00 - с.Маркелівка: вул. Пасічна, Центральна, магазин, ФАП.8. ПЛ-0,4 Л-2 КТП-394 09:00-17:00 - с.Заріччя: вул. Озерна 33-85,42-90.1. КТП-445 Л1 Л2 9:00-17:00 - с. Мирків: вул. Молодіжна, вул. Лемешівська, вул. Шпагіна, Башта, Горохівське МСТ (магазин).2. ПЛ-0.4КВ від КТП-203 9:00-17:00 - с. Мерва: вул. Молодіжна 10, 50, 51, 53, ФОП Сапіжук Т.В., Деревообна майстерня, ПО АФ Колос, Зерносклад.3. КТП-137 9:00-12:00 - с.Мирне: вул.Південна, ПОСП "Русь" Бригада.4. КТП-140 12:00-14:00 - с.Мирне: вул.Перемоги, вул.Леніна, Школа с.Мирне, Сенкевичівське СТ, магазин ПОСП "Русь" башта, ФОП Мулько В.І., магазин ПАТ"Волиньгаз" Горохівська філія, СКЗ Сенкевичівське СТ Бар, Мирненська сільська рада Дитячий садок,КЗ"Горохівський районний ЦПМСД", ФАП с.Мирне, ПОСП "Русь", Контора, ПОСП "Русь" котельня контори,ПОСП "Русь" Будинок обрядів, ПАТ "Укртелеком", АТС с.Мирне, Мирненська сільська рада, Будинок культури, ФОП Клехо М.А., кафе с.Мирне, ФОП Бейчук Л.М., Магазин - бар.5. КТП-139 14:00-17:00 - с.Мирне: вул.Радянської армії, ПОСП "Русь" Бригада, Дім Молитви.1. ПЛ-0,4 кВ Л-1 від КТП-306 9:30 – 16:30 - с.Грибовиця: вул. 40 р Перемоги.2. ПЛ-0,4 Л-1від ЩТП-134 9:30 – 16:30 - смт.Іваничі: вул. Колгоспна 60-78, вул.Дубинка.3. КТП-207 10:00 – 17:00 - с.Древині: вул.Молодіжна, Шкільна, школа.4. КТП-3 9:00 – 13:00 - смт Іваничі: вул.Грушевського, 4, Дружби,8 (Томашевська Л.М.), пров.Сонячний, ФОП Дацюк.1. ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-306 09:00 – 17:00 - с. Качин: вул.Приозірна, магазин «Сільпо».2. КТП-349 10:00-15:00 - с.Видерта: вул. Шевченка, Леніна, магазин №18.1. КТП25049 10:00-16:00 - с. Дачне: вул. І.Франка, 25-51, ТзОВ "Футбольний клуб "Волинь".2. ПЛ 0,4 кВ від КТП25461 8:30-17:00 - с.Тростянець: вул.Волі,89-147/непарні.3. ПЛ 0,4 кВ від КТП25299 8:30-17:00 - с. Гор'янівка: вул. Козацька, вул. Проектна, буд. 1-6,8,10, вул. Шевченка, - часткововул. Луцька, (непарні 9-13), вул. Партизанська, - частково, ДП "Рибгосп" "Цумань", Свято-Стрітенська громада УПЦ.4. ПЛ 0,4 кВ від КТП25203 8:30-17:00 - с.Грем'яче: вул. Грушевського, вул.Зелена, 1-23, вул.Перемоги,1-23,53, вул. Миру,16,17,19, школа, дитсадок, Цуманське споживче товариство.1. ПЛ-0,4кВ від ТП №740 9:00-17:00 - м.Ковель: вул. Юності; вул. Комарова; вул.Олійника.2. ПЛ-0,4кВ від ТП №223 9:00-17:00 - с.Дубове: вул. Ковельська;вул. Старожилів, ФОП Чапко С.А,Дубівське споживче товариство, Дубівська сільська рада, ФО Тищук Ю.П., Оператор газорозподільної системи «Волиньгаз», ФОП Пініс І.О.3. ПЛ-10кВ. Л.97-01 (ТП-314; ТП-272(А); ТП-662(А); ТП-746(А); ТП-747(А) 9:00-17:00 - м. Ковель, смт Люблинець, ФОП Мірошниченко, ШРБУ «ВОЛИНЬРЕМБУД», Сміттєзвалище, «ВДТ-К», АЗС Володимирська «Сосновий бір».1. КТП-221 9:00-17:00 - с.Війниця: вул.8Березня, Луцька, ФОП Бучман столярний цех, ФГ Досвід-Волинь.1. ПЛ-10кВ Л13-09 Ремонтні роботи 09:00-17:00 - вул. Ківерцівська (частково), вул. А. Марцинюка, пров. Стуса, вул. Заньковецької, 102,104, вул. Сосюри, Павільйон магазин, ПП Шахворостова, «Арегос», вул. Стуса, 2, ПП Шевчук,«Софт Лайн», Склади Підшипник,«Леол» вул. Стуса 9, Торговий павільйон вул. Ківерцівська, 51, Шиномонтаж,ПП « Унідор», База Хозторга, «Автодімсервіс»,ПП Іпатюк,ТзОВ «УА Брук», ТзОВ « Інтерком».1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-116 09:30-17:00 - с. Баїв: вул. Перемоги, Кленова, Зелена, Набережна, сільрада, клуб, ФАП, церква, Милушівське СТ – магазин, закусочна, ФОП Жучко Т.П. – магазин.2. ПЛ-10 кВ Л-54-02 від ЛР-30 (КТП-41, 99, 252, 306, 386, 389, 516, 586, 601, 612, 646, 672, 698, 774) 09:30-17:00 - с. Гаразджа: вул. Лісова, Вишнева, Гірська, Зоряна, Шкільна, Сонячна, Новоселів, Прилісна, Підгайна, Селекційна, Незалежності, Світла, Чорновола, АЗС „Лукойл”, АЗС „Формула-Ритейл”, ФОП Іващенко С.В., ПП Гаврилюк Ю.Р., Житловий кооперитив „Комфорт”, ПП Понурко А.С., ОК «Лище Діброва», «А-Тера», церква, буд.культури, школа, артсвердловина, ФАП.3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-351 10:00-16:00 - с. Одеради: вул. Торчинська.1. КТП-460 8:00-18:00 - с. Хрипськ.2. КТП-490 8:00-18:00 - с. Олеськ, ФОП Павлічук Михайло Михайлович, СВГК ім. Шевченка.3. ПЛ-10 Л-58-10 від ЛР-28 до ЛР-29 8:00-18:00 - с. Римачі (частково), ФОП Гвізда Володимир Олексійович, ФОП Гусєв Михайло Петрович, ФОП Оксентюк Іван Якович, Півнюк Андрій Андрійович, Корівник Римачі,ТОВ "АСТЕЛІТ", ФОП Обьєдков Петро Олександрович, АЗС Шел,Школа с.Римачі, Церква с. Римачі, Костел с. Римачі.1. ПЛ-0,4кВ Л-1 від ЩТП-316 10:00-17:00 - с. Седлище (частково).2. ЗТП-26 10:00-17:00 - смт Любешів: вул. Бреська, Любешівський технічний коледж ЛНТУ Технікум, Гуртожиток, свердловина.1. ПЛ-0,4 кВ від ТП №33028 10:00-17:00 - смт Маневичі: вул. Лоше, Заготконтора Маневицької райспоживспілки – свинарник.2. ПЛ-0,4 кВ від ТП №33343 10:00-17:00 - смт Маневичі (частково).3. ПЛ-0,4 кВ від ТП №33165 10:00-17:00 - с. Новосілки.1. ПЛ-0,4 Л-6 КТП-22 09:00-17:00 - м.Нововолинськ: вул. 1-го Грудня 1-19, 2-22, Церква Св. Тр., церква ХВЄ вул. Липинського 1.2. ЦРП-1 2-сш-04 09:00-17:00 - м. Нововолинськ: бульвар Шевченка 2, 4.1. КТП№14 10:00- 17:00 - с. Вужіськ.2. ПЛ-10кВ Л17-01 10:00- 17:00 - с. Гута (повністю), Військова частина 9971, Фізична особа-підприємець Головій Галина Володимирівна, Фізична особа-підприємець Матвіюк Руслана Василівна, Фізична особа-підприємець Матвіюк Руслана Василівна, Київстар, Фізична особа-підприємець Шиманський Ігор Миколаєвич, ФОП Савчук Тетяна Андріївна, Фізична особа-підприємець Головій Олена Петрівна, Бар "Мрія", Фізична особа підприємець Шиманська Тетяна Миколаївна, Товариство з обмеженою відповідальністю "Білорусь-Агро"ФАП с.Гута.3. ПЛ-10кВ Л19-02 10.00- 17.00 - с. Піски Річицькі, Річиця, ФАП с.Річиця,Бар"Берізка"Фізична особа підприємець Кацевич Світлана Степанівна, Фізична особа підприємець Гордун Лариса Мар"янівна, СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ КООПЕРАТИВ "ПРИП’ЯТЬ", Фізична особа-підприємець Октисюк Адам Михайлович, ФАП с.П-Річицькі, Фізична особа підприємець Пікун Руслана Михайлівна.4. КТП№21 10.00- 13.00 - с. Велимче: вул. Центральна, Івасюка.5. КТП№22 13.20.-16.00 - с.Велимче: вул. Центральна, Фізична особа-підприємець Каган Василь Григорович, Фізична особа- підприємець Кручок Галина Адамівна, Фізична особа-підприємець Зуб Степан Павлович, Фізична особа-підприємець Савлук Галина Миколаївна.1. ПЛ-0,4кВ КТП-36027 9:00-17:00 - с. Дмитрівка: вул. Центральна,Садова, Молодіжна, Шевченка, магазин.2. ПЛ-0,4кВ ТП-36401 9:00-17:00 - м. Рожище: вул. Чехова, Шевченка.3. ПЛ-0,4кВ ТП-36056 9:00-17:00 - с. Берегове: вул. Набережна, Ф/Г Куденчук артсвердловина.4. ПЛ-0,4кВ ТП-36407 9:00-17:00 - м. Рожище: вул. К. Шилокадзе, Макаренка, Мостова, Сковороди, Промислова, Кольцова, Лермонтова, Рожищенський НРЦ, магазин МП «Дельта», магазин, церква УГКЦ, контора Вовнянське СТ, маг. Никонюк, маг. Продтоварів, перукарня, чухральня вовни.5. ПЛ-0,4кВ ТП-36528 9:00-17:00 - м. Рожище: вул. 1го Травня.6. ПЛ-10кВ Л30-01 9:00-17:00 - с. Копачівка (повністю), с. Башова (повністю), с. Тростянка (повністю), с. Іванчиці (повністю), с.Озденіж (повністю), с.Уляники (повністю), с.Городині (повністю), с.Романів (повінстю).7. ТП-36085 9:00-17:00 - м.Рожище: вул.24Серпня, Заньковецької,1-27вул.Селянська, ФОП Дембіцька І.О., Салон ритуальних послуг.8. ПЛ-10 кВ Л69-01 9:00-17:00 - с.Вишеньки (повністю), с. Носачевичі: вул.Тиха, ТзОВ "Волиньтепло", школа, магазин, церква, Садівниче товариство "Веселка".9. ТП-36278 9:00-17:00 - с. Літогоща: вул. І. Франка, Лугова, контора СВК, маг. Мачушинець, школа, майстерня.10. ТП-36440 9:00-17:00 - с. Топільне: вул. Центральна, Волі, магазин, школа, майстерня, кіоск ФОП Вольська Т.11. ТП-36480 9:00-17:00 - м. Рожище: вул. Тичини, с. Кременець: вул. Тиха.12. ТП-36243 9:00-17:00 - м. Рожище: вул. Шевченка.13. ТП-36363 9:00-17:00 - м. Рожище: вул. Шевченка, Незалежності 61, 67, дитяча бібліотека, центр молоді, магазин «Сонечко», магазин.14. ТП-36058 9:00-17:00 - с. Іванівка: вул. Прилісна, Замкова, Молодіжна, Перемоги, Набережна, Миру, магазин Конохович О. Л., клуб.15. ТП-36060 9:00-17:00 - с. Корсині: вул. Соборності, Лісова, Прилісна, магазин Гаврилович, магазин Мачушинець.16. ТП-36296 9:00-17:00 - с. Вітоніж: вул. Першотравнева, Миру, Ветеранів.17. ПЛ-10 кВ Л34-05 9:00-17:00 - с.Доросині (повністю), с.Ворончин: вул. Шкільна, Шевченка, ФАП, овочесховище,пилорама, станція зв’язку, с. Кияж: вул. Набережна, Тиха, молитовний будинок, школа, ППМ, кіоск, ФАП, телятник, пилорама, млин, с. Тристень: вул.Шкільна, Воробйова, Озерна, Шевченка, бригада, ФАП, церква, магазини, контора, клуб, школа.18. ТП-36031 9:00-17:00 - с. Пожарки: вул. Нососелів, Центральна, контора сільської ради, магазин, дитячий садок, школа, ФАП, церква.19. Л34-03 після ЛР-115 9:00-17:00 - с. (повністю), с. Вітоніж (повністю).20. ТП-36366 9:00-17:00 - м. Рожище: вул. Гранична.Вимкнень споживачів не заплановано.1. ПЛ-0,4кВ КТП-155 09:00-17:00 - с.Осьмиговичі: вул.Центральна.2. ПЛ-0,4кВ КТП-300 Л-1 10:00-16:30 - с.Блаженик.