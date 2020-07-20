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На Волині злодій викрав велосипед, який стояв біля адмінбудівлі, та продав його

На Волині злодій викрав велосипед, який стояв біля адмінбудівлі, та продав його
Ковельчанин підозрюється у вчинені грабежу та крадіжки.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

Днями до Ковельського районного управління поліції надійшло повідомлення про крадіжку. Як повідомив потерпілий, подія трапилась близько п’ятої години вечора по вулиці Незалежності, що у Ковелі . Велосипед, який 65-річний чоловік залишив без нагляду поблизу адмінбудівлі, викрали зловмисники. Сума збитків становить 13 500 гривень.

Опрацювавши відео з камер спостереження, оперативники встановили особу крадія. Ним виявився 36-річний ковельчанин. Велосипед спритник продав.

До слова, чоловік обґрунтовано підозрюється у крадіжці товару із супермаркету, а також пограбування ковельчаники.

Наразі зловмисника затримали в порядку статті 208 КПК України та поміщено до ізолятору тимчасового тримання.

Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 статті 186( Грабіж) та ч.2 статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Триває слідство.



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Теги: Ковель, крадіжка, пограбування, велосипед
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