У Луцьку чоловік вирощував коноплю біля власного будинку
Сьогодні, 11:07
У Луцьку поліцейські під час проведення операції "Мак" вилучили незаконні посіви конопель.
Про це повідомляє Луцьке районне управління поліції.
Зазначають, вчора, 22 липня, дільничні офіцери поліції під час відпрацювання території міста у 41-річного місцевого мешканця на земельній ділянці виявили зелені кущі забороненого зілля.
Працівники слідчо-оперативної групи Луцького районного управління поліції, прибувши на місце події, вилучили близько 15 кущів конопель та направили їх до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України для проведення відповідних експертиз.
За цим фактатом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 310 КК України, (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель)
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Про це повідомляє Луцьке районне управління поліції.
Зазначають, вчора, 22 липня, дільничні офіцери поліції під час відпрацювання території міста у 41-річного місцевого мешканця на земельній ділянці виявили зелені кущі забороненого зілля.
Працівники слідчо-оперативної групи Луцького районного управління поліції, прибувши на місце події, вилучили близько 15 кущів конопель та направили їх до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України для проведення відповідних експертиз.
За цим фактатом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 310 КК України, (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель)
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