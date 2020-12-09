У Луцьку зловили п'яного водія джипа, який маневрував під час дорожнього руху. ВІДЕО
Сьогодні, 11:35
Сьогодні, 23 липня, близько 2-ї години ночі, патрульні на вулиці Домни Гордіюк помітили Jeep Grand Cherokee, водій якого здійснював маневрування і водночас порушував ПДР.
Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.
Поліцейські зупинили автомобіль. Під час спілкування з водієм вартові порядку виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння, а тому запропонували пройти огляд на стан сп’яніння, проте чоловік відмовився.
Тож на 44-річного водія патрульні склали адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 130 (Керування в стані сп’яніння), ч. 2 ст. 122 (Порушення правил користування попереджувальними сигналами) КУпАП та вилучили посвідчення водія.
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Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.
Поліцейські зупинили автомобіль. Під час спілкування з водієм вартові порядку виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння, а тому запропонували пройти огляд на стан сп’яніння, проте чоловік відмовився.
Тож на 44-річного водія патрульні склали адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 130 (Керування в стані сп’яніння), ч. 2 ст. 122 (Порушення правил користування попереджувальними сигналами) КУпАП та вилучили посвідчення водія.
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