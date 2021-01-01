вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Хто з волинян виступатиме на Олімпійських іграх-2020 і коли. КАЛЕНДАР

Хто з волинян виступатиме на Олімпійських іграх-2020 і коли. КАЛЕНДАР
Волинську область на Олімпійських іграх-2020 у Токіо представляє вісім спортсменів, які змагатимуться в чотирьох видах спорту. Офіційний розклад виступів спортсменів оприлюднили на сайті Олімпійських ігор у Токіо, передає «Суспільне».

Спортсмени з Волині боротимуться за медалі в легкій атлетиці, веслуванні на байдарках і каное, дзюдо та велоспорті. Змагання з цих видів спорту проходитимуть у різні періоди Олімпіади - з першого до останнього дня.

Список атлетів з Волині, що виступатимуть на Олімпіаді:

Іван Банзерук (легка атлетика, спортивна ходьба 50 км);
Марія Сахарук (легка атлетика, спортивна ходьба 20 км);
Данило Даниленко (легка атлетика, 4х400 мікст (запасний);
Ірина Климець (легка атлетика, метання молота);
Марія Повх (веслування на байдарках і каное, байдарка-четвірка, 500 м);
Юрій Вандюк (веслування на байдарках і каное, каное-двійка, 1000 м);
Анастасія Турчин (дзюдо до 78 кг);
Яна Беломоіна (велоспорт, МТБ).

Хто і коли змагатиметься за медалі:

27 липня першою з волинян виступить на Олімпіаді Яна Беломоіна. На сайті Олімпійських ігор у Токіо початок виступів з маунтинбайку стартує з 9:00 до 11:00.

29 липня Анастасія Турчин боротиметься за медаль з дзюдо у вазі до 78 кілограмів. Змагання розпочнуться з 11:00 та триватимуть до 13:40.

30 та 31 липня у легкій атлетиці на дистанції 4 на 400 мікст змагатиметься Данило Даниленко. Він зазначений, як запасний спортсмен. Стартуватимуть вони 30 липня о 20:00, а 31 липня о 13:00.

3 серпня братиме участь у змагання метальниця молота Ірина Климець. Фінальні змагання відбудуться о 13:00.

2 та 3 серпня виступатимуть волинські веслувальники - Марія Повх та Юрій Вандюк.

Марія Повх пливе на дистанції 500 м у байдарці четвірці. 2 серпня відбудеться чвертьфінал о 12:45. А третього серпня півфінал о 3:30 ночі та до ранку 7:15.

Юрій Вандюк виступить на дистанції 1000 метрів у каное-двійці. Фінальні змагання 3 серпня, відбудеться півфінал з 3:30 ночі та до ранку 7:15.

Одними з останніх виступатимуть волинські легкоатлети Іван Банзерук та Марія Сахарук. 6 серпня о 3-ій годині ранку стартують фінальні змагання зі спортивної ходьби на 50 кілометрів, в яких бере участь Іван Банзерук.

Марія Сахарук також бере участь у змаганнях зі спортивної ходьби на 20 кілометрів 6 серпня. Фінал запланований на 13:00.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: волняни, Олімпіада-2020, спорт
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Реставрація вежі Чорторийських у Луцьку – на завершальній стадії: який вигляд вона має та чим дивуватиме. ФОТО
Небезпечні водойми: де на Волині не можна купатися. ПЕРЕЛІК
У Луцьку – новий головний транспортник, Степанова понизили у посаді
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Іпотека чи розстрочка: як вигідніше придбати квартиру*
Сьогодні, 12:07
«Буде багато сонця»: синоптик озвучила прогноз погоди на вихідні
Сьогодні, 12:00
Хто з волинян виступатиме на Олімпійських іграх-2020 і коли. КАЛЕНДАР
Сьогодні, 11:50
У Луцьку викрали Lexus
Сьогодні, 11:42
У Луцьку зловили п'яного водія джипа, який маневрував під час дорожнього руху. ВІДЕО
Сьогодні, 11:35
Схожі новини
Восьмеро волинян поїдуть на Олімпійські ігри в Токіо. СПИСОК Восьмеро волинян поїдуть на Олімпійські ігри в Токіо. СПИСОК
13 липень, 10:40
На Волині підняли прапор Національного олімпійського комітету. ФОТО На Волині підняли прапор Національного олімпійського комітету. ФОТО
Сьогодні, 12:37
Крим відокремили від території України на офіційному сайті Олімпіади-2020 Крим відокремили від території України на офіційному сайті Олімпіади-2020
22 липень, 16:20
Гравці «Волині» - серед кращих футболістів сезону 2020/2021 Гравці «Волині» - серед кращих футболістів сезону 2020/2021
22 липень, 05:27
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Скільки українським заробітчанам обіцяють платити у Польщі
Сьогодні, 12:50
 0
Знайшли вантажника, який зник з Варшавського ринку у Луцьку
Сьогодні, 12:39
 0
На Волині підняли прапор Національного олімпійського комітету. ФОТО
Сьогодні, 12:37
 0
Луцька депутатка стала заступницею директора департаменту економіки
Сьогодні, 12:35
 0
Два волинських підприємства оштрафували за спотворення результатів відкритих торгів
Сьогодні, 12:18
 0
Медіа
відео
1/8