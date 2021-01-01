Хто з волинян виступатиме на Олімпійських іграх-2020 і коли. КАЛЕНДАР





Спортсмени з Волині боротимуться за медалі в легкій атлетиці, веслуванні на байдарках і каное, дзюдо та велоспорті. Змагання з цих видів спорту проходитимуть у різні періоди Олімпіади - з першого до останнього дня.



Список атлетів з Волині, що виступатимуть на Олімпіаді:



Іван Банзерук (легка атлетика, спортивна ходьба 50 км);

Марія Сахарук (легка атлетика, спортивна ходьба 20 км);

Данило Даниленко (легка атлетика, 4х400 мікст (запасний);

Ірина Климець (легка атлетика, метання молота);

Марія Повх (веслування на байдарках і каное, байдарка-четвірка, 500 м);

Юрій Вандюк (веслування на байдарках і каное, каное-двійка, 1000 м);

Анастасія Турчин (дзюдо до 78 кг);

Яна Беломоіна (велоспорт, МТБ).



Хто і коли змагатиметься за медалі:



27 липня першою з волинян виступить на Олімпіаді Яна Беломоіна. На сайті Олімпійських ігор у Токіо початок виступів з маунтинбайку стартує з 9:00 до 11:00.



29 липня Анастасія Турчин боротиметься за медаль з дзюдо у вазі до 78 кілограмів. Змагання розпочнуться з 11:00 та триватимуть до 13:40.



30 та 31 липня у легкій атлетиці на дистанції 4 на 400 мікст змагатиметься Данило Даниленко. Він зазначений, як запасний спортсмен. Стартуватимуть вони 30 липня о 20:00, а 31 липня о 13:00.



3 серпня братиме участь у змагання метальниця молота Ірина Климець. Фінальні змагання відбудуться о 13:00.



2 та 3 серпня виступатимуть волинські веслувальники - Марія Повх та Юрій Вандюк.



Марія Повх пливе на дистанції 500 м у байдарці четвірці. 2 серпня відбудеться чвертьфінал о 12:45. А третього серпня півфінал о 3:30 ночі та до ранку 7:15.



Юрій Вандюк виступить на дистанції 1000 метрів у каное-двійці. Фінальні змагання 3 серпня, відбудеться півфінал з 3:30 ночі та до ранку 7:15.



Одними з останніх виступатимуть волинські легкоатлети Іван Банзерук та Марія Сахарук. 6 серпня о 3-ій годині ранку стартують фінальні змагання зі спортивної ходьби на 50 кілометрів, в яких бере участь Іван Банзерук.



Марія Сахарук також бере участь у змаганнях зі спортивної ходьби на 20 кілометрів 6 серпня. Фінал запланований на 13:00.



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