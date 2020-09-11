«Буде багато сонця»: синоптик озвучила прогноз погоди на вихідні
Сьогодні, 12:00
Вихідними в Україну прийде антициклон, який принесе потепління та суху погоду.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала Наталка Діденко.
Так, 24-25 липня практично повсюди очікується +23+28 градусів. У неділю на Півдні десь може підскочити до +30 градусів.
"Субота-неділя подарують багато сонця, опади малоймовірні, найімовірніші розкішні білі купчасті хмарки - милуйтеся", - написала синоптик.
Дощі можливі хіба що в Карпатах і зачеплять північні райони Сумщини та Чернігівщини.
У Києві 24-25 липня очікується сонячна суха погода з температурою повітря +25+27 градусів.
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Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала Наталка Діденко.
Так, 24-25 липня практично повсюди очікується +23+28 градусів. У неділю на Півдні десь може підскочити до +30 градусів.
"Субота-неділя подарують багато сонця, опади малоймовірні, найімовірніші розкішні білі купчасті хмарки - милуйтеся", - написала синоптик.
Дощі можливі хіба що в Карпатах і зачеплять північні райони Сумщини та Чернігівщини.
У Києві 24-25 липня очікується сонячна суха погода з температурою повітря +25+27 градусів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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