Які країни відкрили кордони для українців і що треба для подорожі. СПИСОК





З 15 липня Україна офіційно перебуває в “зеленому списку” ЄС, і тепер у українців знову з’явилася можливість відвідувати країни Євросоюзу. Однак далеко не всі країни ЄС наразі відкрили свої кордони для українських туристів.



Куди можна поїхати без ПЛР-тесту і вакцинації:



● Нідерланди

● Північна Македонія

● Албанія

● Чорногорія

● Естонія (в період з 19 до 25 липня, пізніше рішення буде переглянуте)



Країни, які можна відвідати невакцинованим туристам за наявності ПЛР-тесту:



● Німеччина

● Словенія

● Данія

● Бельгія

● Латвія

● Литва (для невакцинованих туристів, які в’їжджають тільки з негативним тестом, залишається чинною вимога 10-денної ізоляції після приїзду (її можна скоротити, якщо за свій рахунок здати в Литві негативний тест на сьомий день ізоляції).

● Кіпр

● Греція

● Хорватія

● Болгарія

● Ірландія (невакциновані мандрівники повинні бути на карантині протягом 14 днів після прибуття у країну. Цей період можна скоротити, якщо провести тест на 5-й день і підтвердити негативний результат)

● Велика Британія (невакциновані туристи зобов’язані дотримуватися самоізоляції по прибуттю в країну 10 днів)

● З 26 липня можливий в’їзд до Швеції при наявності ПЛР-тесту



Так само очікується, що протягом цього тижня свої кордони для невакцинованих туристів можуть відкрити відкрити Австрія та Іспанія, для в’їзду в ці країни буде вимагатися тільки ПЛР-тест.



Країни, які пускають тільки вакцинованих туристів:



● Франція

● Іспанія

● З 26 липня Фінляндія почне пускати повністю щеплених українських туристів



Очікується, що Ісландія невдовзі відкриє кордони для вакцинованих туристів.



Європейські країни, які поки залишаються закритими для українських туристів:



● Польща

● Італія

● Словаччина

● Чехія

● Мальта

● Норвегія

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 19 країн Євросоюзу відкрили кордони для українських туристів. Куди уже можуть поїхати мандрівники з України і що для цього потрібно, розповідає УНН. З 15 липня Україна офіційно перебуває в “зеленому списку” ЄС, і тепер у українців знову з’явилася можливість відвідувати країни Євросоюзу. Однак далеко не всі країни ЄС наразі відкрили свої кордони для українських туристів.Куди можна поїхати без ПЛР-тесту і вакцинації:● Нідерланди● Північна Македонія● Албанія● Чорногорія● Естонія (в період з 19 до 25 липня, пізніше рішення буде переглянуте)Країни, які можна відвідати невакцинованим туристам за наявності ПЛР-тесту:● Німеччина● Словенія● Данія● Бельгія● Латвія● Литва (для невакцинованих туристів, які в’їжджають тільки з негативним тестом, залишається чинною вимога 10-денної ізоляції після приїзду (її можна скоротити, якщо за свій рахунок здати в Литві негативний тест на сьомий день ізоляції).● Кіпр● Греція● Хорватія● Болгарія● Ірландія (невакциновані мандрівники повинні бути на карантині протягом 14 днів після прибуття у країну. Цей період можна скоротити, якщо провести тест на 5-й день і підтвердити негативний результат)● Велика Британія (невакциновані туристи зобов’язані дотримуватися самоізоляції по прибуттю в країну 10 днів)● З 26 липня можливий в’їзд до Швеції при наявності ПЛР-тестуТак само очікується, що протягом цього тижня свої кордони для невакцинованих туристів можуть відкрити відкрити Австрія та Іспанія, для в’їзду в ці країни буде вимагатися тільки ПЛР-тест.Країни, які пускають тільки вакцинованих туристів:● Франція● Іспанія● З 26 липня Фінляндія почне пускати повністю щеплених українських туристівОчікується, що Ісландія невдовзі відкриє кордони для вакцинованих туристів.Європейські країни, які поки залишаються закритими для українських туристів:● Польща● Італія● Словаччина● Чехія● Мальта● Норвегія

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