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Які країни відкрили кордони для українців і що треба для подорожі. СПИСОК

Які країни відкрили кордони для українців і що треба для подорожі. СПИСОК
19 країн Євросоюзу відкрили кордони для українських туристів. Куди уже можуть поїхати мандрівники з України і що для цього потрібно, розповідає УНН.

З 15 липня Україна офіційно перебуває в “зеленому списку” ЄС, і тепер у українців знову з’явилася можливість відвідувати країни Євросоюзу. Однак далеко не всі країни ЄС наразі відкрили свої кордони для українських туристів.

Куди можна поїхати без ПЛР-тесту і вакцинації:

● Нідерланди
● Північна Македонія
● Албанія
● Чорногорія
● Естонія (в період з 19 до 25 липня, пізніше рішення буде переглянуте)

Країни, які можна відвідати невакцинованим туристам за наявності ПЛР-тесту:

● Німеччина
● Словенія
● Данія
● Бельгія
● Латвія
● Литва (для невакцинованих туристів, які в’їжджають тільки з негативним тестом, залишається чинною вимога 10-денної ізоляції після приїзду (її можна скоротити, якщо за свій рахунок здати в Литві негативний тест на сьомий день ізоляції).
● Кіпр
● Греція
● Хорватія
● Болгарія
● Ірландія (невакциновані мандрівники повинні бути на карантині протягом 14 днів після прибуття у країну. Цей період можна скоротити, якщо провести тест на 5-й день і підтвердити негативний результат)
● Велика Британія (невакциновані туристи зобов’язані дотримуватися самоізоляції по прибуттю в країну 10 днів)
● З 26 липня можливий в’їзд до Швеції при наявності ПЛР-тесту

Так само очікується, що протягом цього тижня свої кордони для невакцинованих туристів можуть відкрити відкрити Австрія та Іспанія, для в’їзду в ці країни буде вимагатися тільки ПЛР-тест.

Країни, які пускають тільки вакцинованих туристів:

● Франція
● Іспанія
● З 26 липня Фінляндія почне пускати повністю щеплених українських туристів

Очікується, що Ісландія невдовзі відкриє кордони для вакцинованих туристів.

Європейські країни, які поки залишаються закритими для українських туристів:

● Польща
● Італія
● Словаччина
● Чехія
● Мальта
● Норвегія

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Теги: країни, ЄС, туристи, українці, коронавірус, кордони
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