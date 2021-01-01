Торговця канабісом у Луцьку засудили до шести років ув'язнення
Сьогодні, 12:11
За вчинення наркозлочинів волинянин на шість років втрапив за ґрати. Про це інформує пресслужба прокуратури Волині.
За наполегливої позиції прокурорів Луцької окружної прокуратури Луцький міськрайонний суд призначив 41-річному жителю обласного центру Волині, визнаному винним у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту і збуті особливо небезпечних наркотичних засобів (ч.2 ст. 307 КК України), покарання у виді шести років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Зауважимо, що чоловік уже був судимий за вчинення наркозлочинів.
Упродовж березня 2021 року правоохоронці задокументували два епізоди збуту ним громадянам канабісу, відтак наступні шість років волинянин проведе за ґратами.
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За наполегливої позиції прокурорів Луцької окружної прокуратури Луцький міськрайонний суд призначив 41-річному жителю обласного центру Волині, визнаному винним у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту і збуті особливо небезпечних наркотичних засобів (ч.2 ст. 307 КК України), покарання у виді шести років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Зауважимо, що чоловік уже був судимий за вчинення наркозлочинів.
Упродовж березня 2021 року правоохоронці задокументували два епізоди збуту ним громадянам канабісу, відтак наступні шість років волинянин проведе за ґратами.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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