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Торговця канабісом у Луцьку засудили до шести років ув'язнення

Торговця канабісом у Луцьку засудили до шести років ув'язнення
За вчинення наркозлочинів волинянин на шість років втрапив за ґрати. Про це інформує пресслужба прокуратури Волині.

За наполегливої позиції прокурорів Луцької окружної прокуратури Луцький міськрайонний суд призначив 41-річному жителю обласного центру Волині, визнаному винним у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту і збуті особливо небезпечних наркотичних засобів (ч.2 ст. 307 КК України), покарання у виді шести років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Зауважимо, що чоловік уже був судимий за вчинення наркозлочинів.

Упродовж березня 2021 року правоохоронці задокументували два епізоди збуту ним громадянам канабісу, відтак наступні шість років волинянин проведе за ґратами.


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Теги: наркоторгівля, суд, Луцьк, лучанин
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