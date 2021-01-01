Торговця канабісом у Луцьку засудили до шести років ув'язнення





За наполегливої позиції прокурорів Луцької окружної прокуратури Луцький міськрайонний суд призначив 41-річному жителю обласного центру Волині, визнаному винним у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту і збуті особливо небезпечних наркотичних засобів (ч.2 ст. 307 КК України), покарання у виді шести років позбавлення волі з конфіскацією майна.



Зауважимо, що чоловік уже був судимий за вчинення наркозлочинів.



Упродовж березня 2021 року правоохоронці





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За вчинення наркозлочинів волинянин на шість років втрапив за ґрати. Про це інформує пресслужба прокуратури Волині.За наполегливої позиції прокурорів Луцької окружної прокуратури Луцький міськрайонний суд призначив 41-річному жителю обласного центру Волині, визнаному винним у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту і збуті особливо небезпечних наркотичних засобів (ч.2 ст. 307 КК України), покарання у виді шести років позбавлення волі з конфіскацією майна.Зауважимо, що чоловік уже був судимий за вчинення наркозлочинів.Упродовж березня 2021 року правоохоронці задокументували два епізоди збуту ним громадянам канабісу , відтак наступні шість років волинянин проведе за ґратами.

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