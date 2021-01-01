Два волинських підприємства оштрафували за спотворення результатів відкритих торгів





Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури Волині.



Прокурори виявили факти вчинення господарюючими суб’єктами, які, як з'ясувалося, мають спільного засновника, антиконкурентних узгоджених дій при проведенні розпорядником коштів місцевого бюджету на території Луцька відкритих торгів на закупівлю послуг із поточного ремонту приміщень вартістю понад 0,5 мільйона гривень.



На обидва підприємства рішенням територіального відділення АМКУ наклали штраф у загальному розмірі 62 тисячі гривень.



Окрім того, вони не матимуть права упродовж трьох років брати участі у публічних закупівлях.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Західне міжобласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України ухвалило рішення про притягнення двох підприємств до відповідальності за спотворення результатів відкритих торгів.Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури Волині.Прокурори виявили факти вчинення господарюючими суб’єктами, які, як з'ясувалося, мають спільного засновника, антиконкурентних узгоджених дій при проведенні розпорядником коштів місцевого бюджету на території Луцька відкритих торгів на закупівлю послуг із поточного ремонту приміщень вартістю понад 0,5 мільйона гривень.На обидва підприємства рішенням територіального відділення АМКУ наклали штраф у загальному розмірі 62 тисячі гривень.Окрім того, вони не матимуть права упродовж трьох років брати участі у публічних закупівлях.

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