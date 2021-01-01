Волинські поліцейські затримали немісцевого хлопця з наркотиками

Учора, 22 липня, поліцейські Волині затримали немісцевого хлопця з наркотиками.Про це повдіомляє Луцьке районне управління поліції.Як інформують, під час цільових відпрацювань працівники карного розшуку Луцького районного управління поліції на території Ківерцівщини побачили хлопця, який підозріло себе поводив та при появі правоохоронців почав нервувати.Поліцейські негайно відреагували на ситуацію і провели поверхневу перевірку. Під час перевірки у 20-річного жителя Кіровоградщини виявили поліетиленові пакетики з кристалічною речовиною схожою на психотропи в кількості близько 5 грам.Правоохоронці слідчо-оперативної групи прибувши на місце події задокументували цей факт, опитали правопорушника та вилучили наркотичний засіб, який направлили на експертне дослідження.За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.309 (Зберігання наркотичних засобів без мети збуту) Кримінального кодексу України.Досудове розслідування триває.