На Волині підняли прапор Національного олімпійського комітету. ФОТО

З нагоди початку XXXII літніх Олімпійських ігор на Волині урочисто підняли прапор Національного олімпійського комітету України. Про це інформують в ОДА.Сьогодні, 23 липня 2021 року, в Токіо (Японія) розпочинаються XXXII літні Олімпійські ігри, які триватимуть до 8 серпня 2021 року. З цієї нагоди на майдані біля адмінбудівлі Волинської облдержадміністрації відбулась урочиста церемонія підняття прапору Національного олімпійського комітету України.В Олімпіаді-2020 братимуть участь восьмеро спортсменів з Волині. Усі восьмеро олімпійців є учнями Волинської обласної школи вищої спортивної майстерності.Як відзначив начальник управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації, спортивна Волинь постійно перебуває в динаміці. Так, у 2012 році до олімпійської збірної України увійшло 4 волинян, у 2016 – 8 спортсменів. На Олімпіаді-2020 зі 158 учасників збірної восьмеро волинян представлятимуть Україну у чотирьох видах спорту, таких як велоспорт, гребля, дзюдо та легка атлетика.До слова, разом зі спортсменами на Олімпійські Ігри-2020 у тренерському складі поїхали одразу двоє наставників з Волині. Це, яка тренує легкоатлеткута– наставникВарто відзначити, що церемонія підняття прапора сьогодні відбувається в різних містах України з метою популяризації ідей олімпійського руху, створення мотивації для населення до формування здорового способу життя на прикладі зірок українського олімпу, чиї імена є символом прагнення до людського самовдосконалення.