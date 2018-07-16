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На Волині підняли прапор Національного олімпійського комітету. ФОТО

На Волині підняли прапор Національного олімпійського комітету. ФОТО
З нагоди початку XXXII літніх Олімпійських ігор на Волині урочисто підняли прапор Національного олімпійського комітету України. Про це інформують в ОДА.

Сьогодні, 23 липня 2021 року, в Токіо (Японія) розпочинаються XXXII літні Олімпійські ігри, які триватимуть до 8 серпня 2021 року. З цієї нагоди на майдані біля адмінбудівлі Волинської облдержадміністрації відбулась урочиста церемонія підняття прапору Національного олімпійського комітету України.

В Олімпіаді-2020 братимуть участь восьмеро спортсменів з Волині. Усі восьмеро олімпійців є учнями Волинської обласної школи вищої спортивної майстерності.

Як відзначив начальник управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації Ігор Дмитришин, спортивна Волинь постійно перебуває в динаміці. Так, у 2012 році до олімпійської збірної України увійшло 4 волинян, у 2016 – 8 спортсменів. На Олімпіаді-2020 зі 158 учасників збірної восьмеро волинян представлятимуть Україну у чотирьох видах спорту, таких як велоспорт, гребля, дзюдо та легка атлетика.

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До слова, разом зі спортсменами на Олімпійські Ігри-2020 у тренерському складі поїхали одразу двоє наставників з Волині. Це Валентина Борисюк, яка тренує легкоатлетку Марію Сахарук та Володимир Яловик – наставник Івана Банзерука.

Варто відзначити, що церемонія підняття прапора сьогодні відбувається в різних містах України з метою популяризації ідей олімпійського руху, створення мотивації для населення до формування здорового способу життя на прикладі зірок українського олімпу, чиї імена є символом прагнення до людського самовдосконалення.
На Волині підняли прапор Національного олімпійського комітету. ФОТО
На Волині підняли прапор Національного олімпійського комітету. ФОТО
На Волині підняли прапор Національного олімпійського комітету. ФОТО
На Волині підняли прапор Національного олімпійського комітету. ФОТО
На Волині підняли прапор Національного олімпійського комітету. ФОТО
На Волині підняли прапор Національного олімпійського комітету. ФОТО
На Волині підняли прапор Національного олімпійського комітету. ФОТО


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Теги: Олімпіада-2020, Волинь, прапор
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