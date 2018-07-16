На Волині підняли прапор Національного олімпійського комітету. ФОТО
Сьогодні, 12:37
З нагоди початку XXXII літніх Олімпійських ігор на Волині урочисто підняли прапор Національного олімпійського комітету України. Про це інформують в ОДА.
Сьогодні, 23 липня 2021 року, в Токіо (Японія) розпочинаються XXXII літні Олімпійські ігри, які триватимуть до 8 серпня 2021 року. З цієї нагоди на майдані біля адмінбудівлі Волинської облдержадміністрації відбулась урочиста церемонія підняття прапору Національного олімпійського комітету України.
В Олімпіаді-2020 братимуть участь восьмеро спортсменів з Волині. Усі восьмеро олімпійців є учнями Волинської обласної школи вищої спортивної майстерності.
Як відзначив начальник управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації Ігор Дмитришин, спортивна Волинь постійно перебуває в динаміці. Так, у 2012 році до олімпійської збірної України увійшло 4 волинян, у 2016 – 8 спортсменів. На Олімпіаді-2020 зі 158 учасників збірної восьмеро волинян представлятимуть Україну у чотирьох видах спорту, таких як велоспорт, гребля, дзюдо та легка атлетика.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Хто з волинян виступатиме на Олімпійських іграх-2020 і коли. КАЛЕНДАР
До слова, разом зі спортсменами на Олімпійські Ігри-2020 у тренерському складі поїхали одразу двоє наставників з Волині. Це Валентина Борисюк, яка тренує легкоатлетку Марію Сахарук та Володимир Яловик – наставник Івана Банзерука.
Варто відзначити, що церемонія підняття прапора сьогодні відбувається в різних містах України з метою популяризації ідей олімпійського руху, створення мотивації для населення до формування здорового способу життя на прикладі зірок українського олімпу, чиї імена є символом прагнення до людського самовдосконалення.
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Сьогодні, 23 липня 2021 року, в Токіо (Японія) розпочинаються XXXII літні Олімпійські ігри, які триватимуть до 8 серпня 2021 року. З цієї нагоди на майдані біля адмінбудівлі Волинської облдержадміністрації відбулась урочиста церемонія підняття прапору Національного олімпійського комітету України.
В Олімпіаді-2020 братимуть участь восьмеро спортсменів з Волині. Усі восьмеро олімпійців є учнями Волинської обласної школи вищої спортивної майстерності.
Як відзначив начальник управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації Ігор Дмитришин, спортивна Волинь постійно перебуває в динаміці. Так, у 2012 році до олімпійської збірної України увійшло 4 волинян, у 2016 – 8 спортсменів. На Олімпіаді-2020 зі 158 учасників збірної восьмеро волинян представлятимуть Україну у чотирьох видах спорту, таких як велоспорт, гребля, дзюдо та легка атлетика.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Хто з волинян виступатиме на Олімпійських іграх-2020 і коли. КАЛЕНДАР
До слова, разом зі спортсменами на Олімпійські Ігри-2020 у тренерському складі поїхали одразу двоє наставників з Волині. Це Валентина Борисюк, яка тренує легкоатлетку Марію Сахарук та Володимир Яловик – наставник Івана Банзерука.
Варто відзначити, що церемонія підняття прапора сьогодні відбувається в різних містах України з метою популяризації ідей олімпійського руху, створення мотивації для населення до формування здорового способу життя на прикладі зірок українського олімпу, чиї імена є символом прагнення до людського самовдосконалення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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