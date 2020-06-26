Тренер з Волині проведе відкрите тренування у найбільшому парку Нью-Йорка
Сьогодні, 19:45
Відомий тренер Андрій Хомицький, який народився у Ковелі, проведе відкрите тренування у Центральному парку Нью-Йорка.
Про це він повідомив на своїй фейсбук-сторінці.
Кількість місць обмежена, тому потрібно зареєструватися на заняття, написавши Андрію Хомицькому в дірект.
Зауважимо, що Андрій Хомицький - зірковий тренер. Серед його клієнтів артисти Настя Каменських та Потап, переможниця 7-го сезону «Танців з зірками» Санта Дімопулос, переможниця всеукраїнського конкурсу краси «Міс Україна Всесвіт» 2014 року Анна Андрес та багато інших.
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Про це він повідомив на своїй фейсбук-сторінці.
Кількість місць обмежена, тому потрібно зареєструватися на заняття, написавши Андрію Хомицькому в дірект.
Зауважимо, що Андрій Хомицький - зірковий тренер. Серед його клієнтів артисти Настя Каменських та Потап, переможниця 7-го сезону «Танців з зірками» Санта Дімопулос, переможниця всеукраїнського конкурсу краси «Міс Україна Всесвіт» 2014 року Анна Андрес та багато інших.
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