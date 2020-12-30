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Волинянин на очах у дітей перерізав горло собаці

Волинянин на очах у дітей перерізав горло собаці
Волинянину, який у стані алкогольного сп’яніння при малолітніх дітях ножем перерізав горло своєму собаці, обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання. Про це інформують на сторінці Володимир-Волинського міського суду у Волинській області у Facebook.

22 липня слідчий суддя Володимир-Волинського міського суду Волинської області розглянув клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов’язання особі, яка підозрюється у жорстокому поводженню з твариною у присутності малолітніх, вчинене активним способом (ст. 299 ч. 3 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, 16 червня близько 18 год. 30 хв. перебуваючи за місцем свого проживання у с. Старий Загорів Володимир-Волинського району підозрюваний, будучи у стані алкогольного сп’яніння, у присутності двох малолітніх дітей кухонним ножем перерізав яремну вену своєму собаці. Внаслідок завданих тілесних ушкоджень собака загинула.

Прокурор та слідчий просили обрати запобіжний захід підозрюваному у вигляді особистого зобов’язання.

За результатами розгляду вказаного клопотання підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.

До слова, вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого частиною 3 статті 299 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з тваринами) карається позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.


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Теги: жорстокість, вбивство, Волинь, тварини, собака, запобіжний захід, суд
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