Волинянин на очах у дітей перерізав горло собаці





22 липня слідчий суддя Володимир-Волинського міського суду Волинської області розглянув клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов’язання особі, яка підозрюється у жорстокому поводженню з твариною у присутності малолітніх, вчинене активним способом (ст. 299 ч. 3 КК України).



Згідно з матеріалами слідства, 16 червня близько 18 год. 30 хв. перебуваючи за місцем свого проживання у с. Старий Загорів Володимир-Волинського району підозрюваний, будучи у стані алкогольного сп’яніння, у присутності двох малолітніх дітей кухонним ножем перерізав яремну вену своєму собаці. Внаслідок завданих тілесних ушкоджень собака загинула.



Прокурор та слідчий просили обрати запобіжний захід підозрюваному у вигляді особистого зобов’язання.



За результатами розгляду вказаного клопотання підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.



До слова, вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого частиною 3 статті 299 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з тваринами) карається позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинянину, який у стані алкогольного сп’яніння при малолітніх дітях ножем перерізав горло своєму собаці, обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання. Про це інформують на сторінці Володимир-Волинського міського суду у Волинській області у Facebook.22 липня слідчий суддя Володимир-Волинського міського суду Волинської області розглянув клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов’язання особі, яка підозрюється у жорстокому поводженню з твариною у присутності малолітніх, вчинене активним способом (ст. 299 ч. 3 КК України).Згідно з матеріалами слідства, 16 червня близько 18 год. 30 хв. перебуваючи за місцем свого проживання у с. Старий Загорів Володимир-Волинського району підозрюваний, будучи у стані алкогольного сп’яніння, у присутності двох малолітніх дітей кухонним ножем перерізав яремну вену своєму собаці. Внаслідок завданих тілесних ушкоджень собака загинула.Прокурор та слідчий просили обрати запобіжний захід підозрюваному у вигляді особистого зобов’язання.За результатами розгляду вказаного клопотання підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.До слова, вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого частиною 3 статті 299 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з тваринами) карається позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.

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