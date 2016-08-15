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Родичі чоловіка, який загинув під колесами потяга на Волині, виграли суд в «Укрзалізниці»

Родичі чоловіка, який загинув під колесами потяга на Волині, виграли суд в «Укрзалізниці»
На Волині в «Укрзалізниці» відсудили 120 тис. грн за смерть чоловіка під потягом на станції «Ківерці». Матір та дружина загиблого отримали по 60 тис. грн морального відшкодування. «Укрзалізниця» подавала на апеляцію, аби оскаржити це рішення, але програла її.

Про це з посиланням на постанову Волинського апеляційного суду повідомляє Zaxid.net.

Нещасний випадок стався ще 17 червня 2017 року на станції «Ківерці». Близько 21 години чоловік у стані сп'яніння потрапив під потяг Київ-Ковель. Від отриманих травм він помер на місці. 31 липня поліція закрила розслідування за «відсутністю в діях кримінального правопорушення». Відомо також, що у момент аварії чоловік був нетверезий, у його крові виявили 8,63 проміле алкоголю, що в 40 разів перевищує норму.

Як йдеться у постанові Волинського апеляційного суду від 19 липня, у жовтні 2020 року мати загиблого подала до суду на «Укрзалізницю» з вимогою виплатити відшкодування за моральну шкоду, заподіяну смертю сина. Зокрема, вона вимагала 180 тис. грн. моральних відшкодувань та 10 тис. грн. для оплати послуг адвоката.

Фото - ілюстративне

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Теги: суд, апеляція, Ківерці, смерть
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