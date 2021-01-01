У Харкові пацієнтці під час операції ампутували груди без її згоди





Тепер жінка вимагає компенсацію - 5 мільйонів гривень, йдеться в сюжеті "Україна 24", передає



За словами харків'янки, злоякісну пухлину місцеві лікарі запідозрили у неї три роки тому. Щоб визначитися з діагнозом, медики запропонували їй провести нескладну операцію з видалення шматочка тканини молочної залози для гістологічної перевірки, щоб пересвідчитись, чи це рак. На що жінка погодилась, однак вже після хірургічного втручання вона була вражена результатом.



"Коли я отямилась після наркозу, перше, що я запитала у медсестер, чи на місці мої груди. Почувши відповідь, у мене почалася істерика і шок, адже я не давала згоди на таке", – пояснила жінка.



Своєю чергою у медзакладі запевняють, що озвучили пацієнтці точний діагноз, але вона в нього не повірила. Єдиною помилкою під час операції з видалення молочної залози у лікарні називають те, що хірург не зробив про це офіційного запису.



Харків'янка звернулася до поліції, де порушили кримінальну справу про неналежне виконання обов'язків хірургами.



Також жінка подала до суду і має намір отримати відшкодування – 5 мільйонів гривень. За гроші вона планує поставити імплантат грудей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Харкові пацієнтці, в якої запідозрили злоякісну пухлину, під час операції ампутували праву молочну залозу. Жінка стверджує, що дозволу на це лікарям не давала і медики обіцяли видалити лише невелику частину новоутворення.Тепер жінка вимагає компенсацію - 5 мільйонів гривень, йдеться в сюжеті "Україна 24", передає ТСН За словами харків'янки, злоякісну пухлину місцеві лікарі запідозрили у неї три роки тому. Щоб визначитися з діагнозом, медики запропонували їй провести нескладну операцію з видалення шматочка тканини молочної залози для гістологічної перевірки, щоб пересвідчитись, чи це рак. На що жінка погодилась, однак вже після хірургічного втручання вона була вражена результатом."Коли я отямилась після наркозу, перше, що я запитала у медсестер, чи на місці мої груди. Почувши відповідь, у мене почалася істерика і шок, адже я не давала згоди на таке", – пояснила жінка.Своєю чергою у медзакладі запевняють, що озвучили пацієнтці точний діагноз, але вона в нього не повірила. Єдиною помилкою під час операції з видалення молочної залози у лікарні називають те, що хірург не зробив про це офіційного запису.Харків'янка звернулася до поліції, де порушили кримінальну справу про неналежне виконання обов'язків хірургами.Також жінка подала до суду і має намір отримати відшкодування – 5 мільйонів гривень. За гроші вона планує поставити імплантат грудей.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію