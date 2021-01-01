У Харкові пацієнтці під час операції ампутували груди без її згоди
Сьогодні, 13:35
У Харкові пацієнтці, в якої запідозрили злоякісну пухлину, під час операції ампутували праву молочну залозу. Жінка стверджує, що дозволу на це лікарям не давала і медики обіцяли видалити лише невелику частину новоутворення.
Тепер жінка вимагає компенсацію - 5 мільйонів гривень, йдеться в сюжеті "Україна 24", передає ТСН.
За словами харків'янки, злоякісну пухлину місцеві лікарі запідозрили у неї три роки тому. Щоб визначитися з діагнозом, медики запропонували їй провести нескладну операцію з видалення шматочка тканини молочної залози для гістологічної перевірки, щоб пересвідчитись, чи це рак. На що жінка погодилась, однак вже після хірургічного втручання вона була вражена результатом.
"Коли я отямилась після наркозу, перше, що я запитала у медсестер, чи на місці мої груди. Почувши відповідь, у мене почалася істерика і шок, адже я не давала згоди на таке", – пояснила жінка.
Своєю чергою у медзакладі запевняють, що озвучили пацієнтці точний діагноз, але вона в нього не повірила. Єдиною помилкою під час операції з видалення молочної залози у лікарні називають те, що хірург не зробив про це офіційного запису.
Харків'янка звернулася до поліції, де порушили кримінальну справу про неналежне виконання обов'язків хірургами.
Також жінка подала до суду і має намір отримати відшкодування – 5 мільйонів гривень. За гроші вона планує поставити імплантат грудей.
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Тепер жінка вимагає компенсацію - 5 мільйонів гривень, йдеться в сюжеті "Україна 24", передає ТСН.
За словами харків'янки, злоякісну пухлину місцеві лікарі запідозрили у неї три роки тому. Щоб визначитися з діагнозом, медики запропонували їй провести нескладну операцію з видалення шматочка тканини молочної залози для гістологічної перевірки, щоб пересвідчитись, чи це рак. На що жінка погодилась, однак вже після хірургічного втручання вона була вражена результатом.
"Коли я отямилась після наркозу, перше, що я запитала у медсестер, чи на місці мої груди. Почувши відповідь, у мене почалася істерика і шок, адже я не давала згоди на таке", – пояснила жінка.
Своєю чергою у медзакладі запевняють, що озвучили пацієнтці точний діагноз, але вона в нього не повірила. Єдиною помилкою під час операції з видалення молочної залози у лікарні називають те, що хірург не зробив про це офіційного запису.
Харків'янка звернулася до поліції, де порушили кримінальну справу про неналежне виконання обов'язків хірургами.
Також жінка подала до суду і має намір отримати відшкодування – 5 мільйонів гривень. За гроші вона планує поставити імплантат грудей.
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