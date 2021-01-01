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Якою буде погода на Волині та у Луцьку зокрема у неділю, 25 липня

Якою буде погода на Волині та у Луцьку зокрема у неділю, 25 липня
У неділю, 25 липня, у Волинській області прогнозують хмарну погоду з проясненнями, без опадів.

Температура повітря вночі становитиме 14-16 градусів тепла, вдень - 24-26 градусів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с.

У Луцьку 25 липня хмари, які з'являться вдень, протримаються недовго - ввечері очікується ясна погода. Без опадів. Денний максимум - 26 теплих градусів.

У цей день вшановується пам'ять священномучеників Прокла та Іларія. У народі цей день називали Прокл Великі Роси. Проклові роси вважаються лікувальними. У минулі часи їх збирали для лікування хвороб очей. Тоді вірили, що роса в цей день наділяє красою, спокоєм. Наші пращури помітили, якщо на Прокла вночі немає роси, а в низинах туман - на негоду. А якщо нічна роса не просихає - бути грозі. У цей час зацвітають гладіолуси.

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Теги: погода, прогноз погоди
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