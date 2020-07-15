Побачив поліцейських і поїхав до лісу: у велосипедиста в Ковелі вилучили наркотики





Подія сталася вчора, 22 липня, близько 19-ї години, ТОРівці на вулиці Варшавській. Правоохоронці помітили велосипедиста, який, побачивши поліцейських, почав оглядатися та направився в напрямок лісу.



Інспектори зупинили чоловіка та здійснили превентивний захід поверхневу перевірку і виявили поліетиленовий пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору, ззовні схожою на наркотичну.

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