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У Кривому Розі співмешканець матері прикував ланцюгом до батереї 7-річного хлопчика

У Кривому Розі співмешканець матері прикував ланцюгом до батереї 7-річного хлопчика
У Кривому Розі поліцейські звільнили 7-річного хлопчика, якого співмешканець матері утримував на ланцюгу.

Про це повідомляє ГУНП у Дніпропетровській області.

23 липня хлопець сам зателефонував на лінію 102 та розповів, що чоловік матері б’є його та прикував ногу до батареї ланцюгом. За вказаною адресою одразу виїхали ювенальні поліцейські та слідчо-оперативна група. Правоохоронці звільнили дитину та відвезли до лікарні.

Вони встановили, що хлопця прикував ланцюгом до батареї співмешканець матері, а сам пішов на роботу. За його словами, у такий спосіб він намагався «перевиховати» сина, який нібито постійно втікає з дому.

Зараз з матір’ю хлопчика та 30-річним чоловіком працюють поліцейські.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження або позбавленням волі строком до п’яти років.



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Теги: Кривий Ріг, поліція, знущання
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