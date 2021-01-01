Через штам «Дельта» Україна може повернутися до «червоної зони»

Ігор Кузін розповів «Сніданку з 1+1», що карантину восени не оминути, пише



В Україні фіксують всього кілька сотень випадків коронавірусу на добу. В Міністерстві охорони здоров’я нагадують - це дуже підступний сигнал.



«Коронавірус не зникає. Україна реєструє на своїй території штам «Дельта». Україну цей спалах не обійде, перебачає лікар-реаніматолог Борис Бриль з Ізраїля. До слова, ця країна ледь не найкраще у світі бореться з пандемією.



«Восени буде зростання. У вас недостатня кількість перехворілих і вакцинованих для того, щоб пандемія зупинилася», - наголосив він. Це навіть не повернення до сценарію січня 2021-го.



Український уряд вже перебуває в очікуванні цієї хвилі. За офіційними прогнозами, вона поверне нас до найсуворішого карантину. «До червоної зони, я впевнений, ми точно повернемося. Це лише питання часу», - каже Ігор Кузін.



Загальний план - до кінця літа пройти критичну точку - десять мільйонів щеплень. «Ми розглядали декілька разів опцію вакцинації в аптеках. Лише після вичерпання ресурсу наявної інфраструктури, тобто центрів масової вакцинації. За повної заповненості таких центрів ми будемо розглядати альтернативні варіанти», - каже Ігор Кузін.



За його словами, саме тоді українців вакцинувати почнуть і в аптеках, і навіть у торговельних центрах.









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