Пасажири переходять міст: як вирішили проблему з доїздом на трасі Луцьк-Львів. ВІДЕО





Зокрема, службою автомобільних доріг Львівської області було розроблено схему об’їзду зруйнованого мосту у селі Гайок на дорозі Н-17 Львів–Радехів–Луцьк.



Для легкових автомобілів, автобусів та вантажівок розробили дві окремі схеми об’їзду аварійної ділянки дороги.



Автомобілі масою менш як 5 тонн об'їжджатимуть аварійну ділянку траси Львів – Радехів – Луцьк через Червоноград, Великі Мости, Добротвір. Протяжність цього об’їзду становить 78,9 км, що на 54 км довше ніж пряма дорога зі Львова у Луцьк.



Вантажні автомобілі об’їжджатимуть міст у селі Гайок через Малі Підліски, Буськ, Лопатин до Радехова. Протяжність об’їзду становить 103 км, а це на 31 км довше прямої дороги.



Через тимчасовий міст через річку Західний Буг до села Гайок проїхати на авто досі не можна. Перед самим мостом встановлені бетонні обмежувачі і надалі рух можна продовжити або пішки, або на велосипеді.



Якщо ж їхати маршруткою Львів-Радехів , що прямує з Луцька, то доведеться висаджуватися і переходити міст, а потім пересідати в інший автобус, що вже чекає по той бік мосту. Цікаво, що така незвична послуга входить у квиток маршруту.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Доки будують міст на Львів, з Луцька люди добираються до обласних центрів хто як може, пише ІА Конкурент. Зокрема, службою автомобільних доріг Львівської області було розроблено схему об’їзду зруйнованого мосту у селі Гайок на дорозі Н-17 Львів–Радехів–Луцьк.Для легкових автомобілів, автобусів та вантажівок розробили дві окремі схеми об’їзду аварійної ділянки дороги.Автомобілі масою менш як 5 тонн об'їжджатимуть аварійну ділянку траси Львів – Радехів – Луцьк через Червоноград, Великі Мости, Добротвір. Протяжність цього об’їзду становить 78,9 км, що на 54 км довше ніж пряма дорога зі Львова у Луцьк.Вантажні автомобілі об’їжджатимуть міст у селі Гайок через Малі Підліски, Буськ, Лопатин до Радехова. Протяжність об’їзду становить 103 км, а це на 31 км довше прямої дороги.Через тимчасовий міст через річку Західний Буг до села Гайок проїхати на авто досі не можна. Перед самим мостом встановлені бетонні обмежувачі і надалі рух можна продовжити або пішки, або на велосипеді.Якщо ж їхати маршруткою Львів-Радехів , що прямує з Луцька, то доведеться висаджуватися і переходити міст, а потім пересідати в інший автобус, що вже чекає по той бік мосту. Цікаво, що така незвична послуга входить у квиток маршруту.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію