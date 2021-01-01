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Пасажири переходять міст: як вирішили проблему з доїздом на трасі Луцьк-Львів. ВІДЕО

Пасажири переходять міст: як вирішили проблему з доїздом на трасі Луцьк-Львів. ВІДЕО
Доки будують міст на Львів, з Луцька люди добираються до обласних центрів хто як може, пише ІА Конкурент.

Зокрема, службою автомобільних доріг Львівської області було розроблено схему об’їзду зруйнованого мосту у селі Гайок на дорозі Н-17 Львів–Радехів–Луцьк.

Для легкових автомобілів, автобусів та вантажівок розробили дві окремі схеми об’їзду аварійної ділянки дороги.

Автомобілі масою менш як 5 тонн об'їжджатимуть аварійну ділянку траси Львів – Радехів – Луцьк через Червоноград, Великі Мости, Добротвір. Протяжність цього об’їзду становить 78,9 км, що на 54 км довше ніж пряма дорога зі Львова у Луцьк.

Вантажні автомобілі об’їжджатимуть міст у селі Гайок через Малі Підліски, Буськ, Лопатин до Радехова. Протяжність об’їзду становить 103 км, а це на 31 км довше прямої дороги.

Через тимчасовий міст через річку Західний Буг до села Гайок проїхати на авто досі не можна. Перед самим мостом встановлені бетонні обмежувачі і надалі рух можна продовжити або пішки, або на велосипеді.

Якщо ж їхати маршруткою Львів-Радехів , що прямує з Луцька, то доведеться висаджуватися і переходити міст, а потім пересідати в інший автобус, що вже чекає по той бік мосту. Цікаво, що така незвична послуга входить у квиток маршруту.

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Теги: траса, Львівщина, міст, Луцьк-Львів, автобус, дорога
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